Mateusz Morawiecki przemówił po angielsku. Alarmuje w sprawie TVP

W mediach społecznościowych byłego premiera pojawiło się nie tylko oświadczenie nagrane w języku angielskim, ale także jego polska wersja.

- Podejmowane przez obecną większość sejmową działania nie są zgodne z polską konstytucją i z obowiązującym prawem. Minister Sprawiedliwości podważa status sędziów, chociaż zostali powołani zgodnie z prawem i mianowani przez prezydenta - przekazał w oświadczeniu Morawiecki.

"Grozi nam anarchia"

Polityk PiS relacjonował, że "wczoraj milionom Polaków wyłączono sygnał Telewizji Polskiej, wstrzymano emisję programów informacyjnych, uniemożliwiając tym samym dostęp do informacji". - Te bezprecedensowe działania występują w Polsce po raz pierwszy od czasów komunizmu - podkreślił.

- Ostatni raz zdarzyło się to w stanie wojennym, kiedy w grudniu 1981 roku wyłączono Polakom telewizję. Co rząd ma do ukrycia, że podejmuje takie działania? Odpowiedź jest dość prosta. Rząd Donalda Tuska w tym tygodniu wyraził zgodę na wprowadzenie paktu migracyjnego - uważa Morawiecki.

Poseł przekonywał również, że "grozi nam anarchia w sądach powszechnych i brak ochrony praw obywatelskich". - Minister kultury siłowo i nielegalnie zmienia władze w mediach publicznych, całkowicie przy tym pomija obowiązujące prawo - stwierdził.

Mateusz Morawiecki zaapelował do premiera

Były premier przypomniał także, że przeciwko przyjęciu nielegalnych migrantów w referendum opowiedziało się blisko 11 mln Polaków. - Dziś wielu z nich nie ma skąd dowiedzieć się o tym, że został on przyjęty w Unii Europejskiej, przy akceptacji polskiego rządu. Rozwiązanie, które w imieniu Polaków powstrzymywaliśmy przez blisko osiem lat obecni rządzący zaakceptowali w osiem dni po powołaniu - oświadczył.

Na koniec polityk zaapelował "do do wszystkich ludzi dobrej woli", aby w nadchodzących dniach "nie dali się sprowokować" i żeby "dalej z determinacją walczyli o prawdę i wolności obywatelskie".

- Oni zaprzeczają wszystkiemu, co obiecywali w kampanii wyborczej. Łamią Polakom dane słowo. Zamiast porządku, wprowadzają chaos i zamęt. Zamiast legalnych procedur wybrali anarchię. Zamiast dialogu postawili na brutalną siłę. Ostrzegaliśmy, że taka jest prawdziwa twarz tych ludzi, gdy ukrywali się za uśmiechami i papierowymi serduszkami - mówił.

- Ustaw nie zmienia się uchwałami, konstytucji rządowymi rozporządzeniami, a mediów nie wyłącza się ludziom metodami służb specjalnych. Apeluje do Marszałka Sejmu i premiera Tuska o odstąpienie od tych nielegalnych działań - podsumował.

Przypomnijmy, że strona rządowa uważa, że zmiany w mediach publicznych przebiegły zgodnie z prawem. - Wszystko zostało podjęte na podstawie ustawy, mamy uchwały walnego zgromadzenia, które będą rejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Mamy na to wszystko ekspertyzy i jesteśmy przekonani, że przepisy Kodeksu spółek handlowych są dobrym narzędziem do uregulowania tej sytuacji - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek w programie "Graffiti".