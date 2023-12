Stary Zamość to niewielka gmina we wschodniej Polsce. Mieszka tu pani Małgorzata i jej syn. Nastolatek dziś jest już zdrowy, ale wcześniej miał orzeczoną niepełnosprawność.

- On był bardzo chorowitym dzieckiem. Nie chodził, nie mówił, większość dzieciństwa to było jeżdżenie z nim po szpitalach. Ale już wyszedł z tego - opowiada Małgorzata Sidor.

- Oskar nie zna swojego ojca. Ojciec nigdy się nim nie interesował i nie interesuje - dodaje.

Mieszkają w ruinie. W budynku nie ma wody, prądu i ogrzewania

Rodzina mieszka w lokalu komunalnym, który znajduje się w gminnym, zrujnowanym budynku. Samotna matka walczy o poprawę dramatycznych warunków mieszkaniowych dla siebie i swojego syna.

ZOBACZ: "Interwencja": Rolnik stracił 44 tys. złotych. Otrzymał zwrot po emisji reportażu

- Budynek nie nadaje się do zamieszkania, tylko rozbiórka, ewentualnie kapitalny remont. Generalnego remontu nie było, bo przymierzaliśmy się do przeniesienia mieszańców. Nie było środków na takie remonty - tłumaczy Waldemar Raczyński, wójt gminy Stary Zamość.

Lokatorzy tego budynku zostali przeniesieni do schroniska dla bezdomnych. Pani Małgorzata się na to nie zgodziła. Mimo to w budynku odcięto wszystkie media. Nie ma wody, prądu, ani ogrzewania.

- Z tego, co pani Małgorzata opowiadała, to pracownicy gminy zachowywali się jak czyściciele kamienic - mówi Tomasz Leńczuk, pełnomocnik pani Małgorzaty.

Z taką opinią nie zgadza się wójt. - My naprawdę chcemy pomóc tej pani - zapewnia.

Rodzina nie ma czym palić. Nie dostała wsparcia z urzędu

- Warunki nie są łatwe, ale jakoś trzeba przeżyć, w życiu trzeba sobie radzić. Nie mamy czym palić, więc musimy chodzić po sadach - mówi Oskar, syn pani Małgorzaty.

ZOBACZ: "Interwencja". Bój o majątek rolnika. Zniknęło kilkadziesiąt byków

- Obecnie pani Małgorzata opala obiekt chrustem i drewnem pozyskanym okazyjnie - wyjaśnia pełnomocnik kobiety.

Pani Małgorzata pracuje na umowę-zlecenie, zarabia niespełna dwa tysiące złotych. W ubiegłym roku wnioskowała o dodatek węglowy. Niestety urzędnicy odmówili.

- Była odmowa, ponieważ pani Małgorzata wskazała jako źródło ciepła piec kaflowy, który od ponad 40 lat nie był użytkowany. Wszelkie próby użycia tego pieca mogłoby skutkować zagrożeniem życia i zdrowia - mówi Anna Molas, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu.

Sprawa dodatku węglowego trafiła do sądu w Lublinie.

Wójt wystąpił o eksmisję pani Małgorzaty z synem

W dokumentach gminnej opieki społecznej jest informacja, że budynek został wyłączony z użytkowania przez nadzór budowlany. Zespół "Interwencji" postanowił to sprawdzić. Okazało się, że to nieprawda.

ZOBACZ: "Interwencja". Czynsze rosną, a bloki niszczeją. Mieszkańcy bytomskiego osiedla mają dość

- Nie spotkałem się z dokumentem wydanym przez nadzór budowlany, który by zakazał użytkowania tego budynku - twierdzi Tomasz Leńczuk, pełnomocnik pani Małgorzaty.

- Opieraliśmy się na ekspertyzie technicznej, może koleżanka użyła niefortunnego sformułowania, nastąpiły jakieś zakłócenia komunikacyjne - powiedziała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu.

Wójt gminy tłumaczy, że to właściciel budynku decyduje, czy nadaje się on do eksploatacji, czy nie. Według niego mieszkańcy zgodzili się na przeprowadzkę do schroniska dla bezdomnych.

- Pani Małgorzata twierdzi, że woli mieszkać w takich warunkach, jak widzimy, niż w schronisku dla bezdomnych - mówi pełnomocnik kobiety.

ZOBACZ: "Interwencja". Katarzyna zaginęła 23 lata temu. Sprawca może mieszkać w jej okolicy

Gmina ma tylko jedno mieszkanie komunalne, ale jest ono za drogie dla samotnej matki. Wójt wystąpił do sądu o eksmisję pani Małgorzaty i jej syna. Samotna matka jednak zamierza dalej walczyć o godne warunki życia.

- Budynek chce na pewno sprzedać, bo tu jest duża działka. Mi się wydaje, że tu chodzi o pieniądze. Ale z nami go nie sprzeda, bo z nami nikt go nie kupi. Więc pan wójt musi nas wyrzucić i potem będzie mógł robić, co chce - podsumowuje pani Małgorzata.

Materiał wideo "Interwencji" obejrzysz tutaj.

WIDEO: "Chamstwo właśnie się skończyło". Spięcie na antenie Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kjt / "Interwencja"