Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani. W czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał postanowienie o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Jednakże Roman Giertych zwrócił się do marszałka z nowym oświadczeniem. - Apeluję, by na następnym posiedzeniu Sejmu, karty, legitymacje poselskie dwóch byłych posłów PiS zostały unieważnione - powiedział.

W czwartek Roman Giertych wydał oświadczenie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.



- Chciałem złożyć oświadczenie w związku z udziałem w obradach Sejmu osób nieuprawnionych. Dzisiaj w godzinach popołudniowych doszło do sytuacji, w której dwóch posłów, którzy zostali wczoraj skazani prawomocnym wyrokiem karnym na kary pozbawienia wolności dwóch lat, wzięło udział w głosowaniach w wieczornej sesji parlamentu. Mieliśmy do czynienia z oczywistym złamaniem prawa, naruszeniem art. 227 Kodeksu karnego - mówił w Sejmie poseł.

R. Giertych o M. Kamiński i M. Wąsiku. "Byliśmy świadkami przestępstwa"

Następnie, zwracając się do marszałka i prezydium Sejmu, powiedział, że skieruje zawiadomienie do prokuratora generalnego o popełnieniu przestępstwa. Uznał, że zebrani na sali posłowie byli świadkami czynu zabronionego.

ZOBACZ: M. Kamiński i M. Wąsik tracą mandaty. Marszałek Sejmu podpisał postanowienie



- Zgodnie z artykułami Kodeksu postępowania karnego, jesteśmy zobligowani jako funkcjonariusze publiczni do informowania prokuratury o przestępstwie ściganym z urzędu, którego byliśmy świadkami - stwierdził Giertych.



- Jednocześnie apeluję do pana marszałka Szymona Hołowni o to, by na następnym posiedzeniu Sejmu, karty, legitymacje poselskie dwóch byłych posłów PiS zostały unieważnione - oznajmił.

"Afera gruntowa". Byli szefowie CBA skazani

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie w II instancji skazał na kary - po dwa lata więzienia - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas "afery gruntowej".

ZOBACZ: Afera gruntowa. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach. W marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji Kamińskiego i Wąsika na trzy lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelacje, w listopadzie 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski.