TikTok to platforma, która wciąż wzbudza sporo kontrowersji. Faktem jest jednak, że serwis rozwija się niezwykle dynamicznie i można tam znaleźć sporo ciekawych treści. Właściciel aplikacji właśnie wdraża innowację, która szczególnie powinna przypaść do gustu posiadaczom tabletów.

Rozwój platformy społecznościowej nie jest łatwym zadaniem. Zwłaszcza, gdy wśród rywali można znaleźć potentatów o tak ugruntowanej pozycji, jak Facebook, Reddit, Twitter (X), czy Instagram. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo w sieci można znaleźć jeszcze sporo świetnych aplikacji.

TikTok przeszedł długą drogę. Od serwisu, który często określało się mianem "portalu z karaoke dla nastolatków" po serwis, który stara się być opiniotwórczy, w czym pomaga też coraz większe grono m.in. polityków, którzy angażują się w życie serwisu. Co ciekawe, jedną z ostatnich innowacji było wprowadzenie możliwości zakupu biletów na koncerty z poziomu aplikacji.

TikTok wprowadza zmiany. Mają ułatwić korzystanie z aplikacji

Do tej pory, gdy przeglądaliśmy umieszczone tam pliki z urządzenia z większym ekranem, np. z tabletu, musieliśmy liczyć się z niższą rozdzielczością, co znacząco obniżało komfort po stronie użytkownika. Te czasy już niebawem odejdą do lamusa.

Firma zapowiedziała, że już niebawem tablety będą obsługiwane w o wiele wyższych rozdzielczościach. To nie koniec zmian. Kolejną z innowacji będą też kanały tematyczne. W ten sposób, w obrębie platformy, będzie można poruszać się np. tylko po tych nagraniach, które dotyczą sportu, polityki lub świata muzyki.

Co warto odnotować, na aktualizację nie będziemy czekać zbyt długo. Spodziewamy się, że update będzie dostępny zarówno na Androida, jak i na iOS już niebawem.

kjt / polsatnews.pl