Od kalendarzowej zimy dzielą nas już niemal godziny. Niestety, pogoda nic sobie z tego nie robi - nad Polskę wciąż są importowane ciepłe masy powietrza z zachodu. Co gorsza, z każdym kolejnym dniem będzie coraz mocniej wiało. Co jeszcze wydarzy się we wtorek?

Jaka pogoda we wtorek, 19.12.23 rano?

Wczoraj informowaliśmy o podziale kraju na dwie części: pochmurną i słoneczną. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że wtorek również będzie przebiegał pod to samo dyktando – zwłaszcza w godzinach porannych.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Jest niemal pewne, że od samego świtu piękną słoneczną aurą będą cieszyć się mieszkańcy południowych regionów kraju:

Dolnego Śląska,

Opolszczyzny,

Górnego Śląska,

Małopolski,

Podkarpacia.

Spore szanse na rozpogodzenia rysują się również w województwie świętokrzyskim oraz na Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach niepodzielnie rządzić będą gęste chmury piętra niskiego – tam szanse na rozpogodzenia są niemal zerowe.

fot za: WXCHARTS

Wskazania na termometrach będą nieco niższe niż w poniedziałek, jednak bez chwili zawahania się można stwierdzić, że poranek będzie ciepły. Chłodniej tylko w pasie południowym, ze szczególnym wskazaniem na Małopolskę, Podkarpacie oraz Karkonosze i Kotlinę Kłodzką. Tam należy liczyć się z możliwością wystąpienia niewielkich przymrozków. W pozostałych częściach Polski od 4 do 6 kresek powyżej zera.

Będzie mocno wiało praktycznie w całej Polsce północnej i środkowej. IMGW wydał ostrzeżenia dla części Pomorza. Sytuacja w pogodzie staje się coraz bardziej dynamiczna, dlatego też zachęcamy do obserwowania bieżących raportów na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

fot za: IMGW

W tytule informowaliśmy, że gradient ciśnienia rośnie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że prąd strumieniowy przybiera na sile, a więc wiatr zaczyna wiać z coraz większą prędkością. Za sprawą różnic w ciśnieniu między masami powietrza, taki już rozpędzony wiatr "spadając" nabiera jeszcze większej prędkości przy podłożu, co z kolei sprawia, że ośrodki niżowe mają tendencję do pogłębiania się. W pewnym uproszczeniu: przed nami potężne wichury. Spodziewamy się, że dotrą one do Polski już we środę lub w czwartek, a wcześniej mogą poważnie zagrozić krajom Beneluksu oraz Danii.

Jaka pogoda we wtorek, 19.12.23 popołudniem?

Wczesnym popołudniem nad zachodnią część kraju nasunie się front z opadami deszczu. Opad może być znaczący zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim i w Wielkopolsce. Z godziny na godzinę będzie przesuwał się coraz bardziej na wschód. Spodziewamy się, że w Białymstoku popada okolicami 16-17.



Co gorsza, po "ścianie deszczu" pozostaną opady przelotne, które zdominują całą północną i centralną część kraju. Spodziewamy się, że słońce utrzyma się tylko na południe od zaznaczonej przez nas na mapie żółtej linii:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

Warto odnotować, że podział Polski na część deszczową i słoneczną znajdzie też swoje przełożenie na temperatury. Tam, gdzie popada deszcz, spodziewamy się 4-5 stopni powyżej zera. Na południu od 6 do nawet 9 kresek na plusie.



Co nie powinno dziwić, w części "deszczowej" biomet będzie niekorzystny, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce, na ziemi kieleckiej i na Podkarpaciu pogoda sprawi, że będziemy czuć się dobrze.

Jaka pogoda we wtorek, 19.12.23 wieczorem?

Pod wieczór sytuacja meteorologiczna zacznie się zmieniać. Fala opadów zanurkuje nad południową część kraju. Tam, gdzie dotychczas mieszkańcy mogli cieszyć się piękną, słoneczną aurą, wkroczą miejscami intensywne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem.

Spodziewamy się, że tylko na krańcach południowych (w paśmie Karpat) oraz nad samym morzem, być może również na Warmii i Mazurach wieczór i noc nie będzie przebiegać pod znakiem opadów deszczu, lokalnie śniegu.



Wskazania na termometrach będą bardzo wyrównane: w całej Polsce można liczyć na 4-5 kresek na plusie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły będą Karpaty (od Beskidu Śląskiego, aż po Bieszczady) - tam okolice zera stopni Celsjusza.



W nocy podmuchy wiatru nieco zelżeją, jednak ten stan rzeczy utrzyma się w pogodzie zaledwie przez kilka godzin. We wtorek wicher powróci ze zdwojoną siłą – o szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie meteo.

