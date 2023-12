Wczoraj zapowiadaliśmy sporą zmianę w pogodzie nad Polską. Wszystko wskazuje na to, że nic nie zakłóci importu ciepłych mas powietrza z zachodu. Niestety, nie obejdzie się bez ostrzeżeń pogodowych. Co przyniesie sobota?

Jaka pogoda w sobotę, 16.12.23 rano?

Już pobieżna analiza map pogodowych pokazuje, że na dobre rozstaniemy się z chłodem i wskazaniami zbliżonymi do zera stopni Celsjusza. Oczywiście poza regionami górskimi na południu, jednak i tam, z godziny na godzinę, temperatura będzie rosnąć.

Najcieplej, nawet do 6 kresek na plusie na zachodzie. Takie wskazania na termometrach już od samego świtu będą cieszyć mieszkańców:

Pomorza Zachodniego,

Pomorza Gdańskiego,

Kujaw,

Wielkopolski,

ziemi lubuskiej,

Dolnego Śląska,

Opolszczyzny.

W pozostałych regionach odrobinę chłodniej, jednak wciąż z wartościami zbliżonymi do 3-4 stopni powyżej zera. Mróz będzie towarzyszył osobom mieszkającym w paśmie Karpat, być może także na Podkarpaciu i południowych krańcach Lubelszczyzny.



Niebo nad Polską będzie całkowicie zdominowane przez masywne chmury piętra niskiego. Lokalnie, niemal nad całym krajem, może popadać deszcz. Uspokajamy jednak, że opady będą miały charakter przelotny. Nic nie wskazuje na to, by aurę dodatkowo miały utrudnić ulewy.



Uwaga! Na Pomorzu we znaki da się porywisty wiatr. W porywach podmuchy mogą osiągać prędkość dochodzącą do 90 km/h! Ostrzeżenie wydało też IMGW:

Jaka pogoda w sobotę, 16.12.23 popołudniem?

Temperatury nad Polską nie zmienią się zbyt mocno. Będziemy mieli do czynienia z dość dobrze zarysowanym podziałem kraju na trzy części:



zachodnią,

wschodnią,

"górską".

Na lewo od zaznaczonej na pomarańczowo linii słupki rtęci mogą dobić do 6-7 stopni. Na prawo: zatrzymają się między 3 a 4 kreskami na plusie. W Karpatach utrzyma się niewielki mróz: do -1 stopnia. Wyjątkiem od tej reguły będą Tatry Wysokie: tam nawet do -6°C.



Regionem ogromnych kontrastów będzie województwo śląskie. Tu granica między wartościami widocznymi na termometrach będzie szczególnie płynna. W zachodniej części regionu, od Wodzisławia Śląskiego przez Katowice po Olesno możliwe +6 kresek. W centrum chłodniej, ale wciąż na plusie. W tym samym czasie, w Beskidzie Śląskim, który od Aglomeracji Śląskiej dzieli zaledwie godzina jazdy samochodem, możliwy lekki mróz: do -1°C.



Lokalne przejaśnienia możliwe na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. W pozostałych częściach kraju niebo będzie zdominowane przez chmury. Niewielkie, przelotne opady deszczu mogą zepsuć pogodę na wschód od linii: Katowice – Łódź – Toruń – Gdańsk.



Wiatr, chmury i przelotny deszcz sprawią, że odczuwalna termika będzie o wiele niższa, niż wskazania na termometrach. Spodziewamy się, że niemal w całej Polsce będziemy czuć się tak, jakby temperatura była zbliżona do zera stopni Celsjusza. Na zachodzie i południu biomet neutralny, na Pomorzu i w regionach wschodnich: niekorzystny.

Jaka pogoda w sobotę, 16.12.23 wieczorem?

Przybierający na sile wiatr z zachodu ściągnie nad kraj cieplejsze masy powietrza. Mróz obroni się tylko w górach. Nawet na wschodzie Polski należy liczyć się z tym, że wieczorem i w nocy termometry będą pokazywać do 4 stopni na plusie. Na zachodzie i w centrum do 6 stopni powyżej zera.

Lokalne rozpogodzenia, pod których pojęciem należy rozumieć rozrywanie chmur, możliwe tylko na południowych krańcach Opolszczyzny, Górnego Śląska i Małopolski. Spodziewamy się opadów deszczu na Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach kraju sobotni wieczór będzie pochmurny.



Uwaga! Z godziny na godzinę będzie wiało coraz mocniej. Porywy wiatru dają się we znaki już nie tylko na północy, ale i w centrum i na wschodzie Polski. Co gorsza, wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że podobne warunki utrzymają się także w niedzielę. O szczegółach poinformujemy w jutrzejszym newsie meteo!

