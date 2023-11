Został zatrzymany za kradzież wina i ogórków. Nie wyciągnął wniosków

Mieszkaniec gminy Pokrzywnica włamał się do jednego z domów, skąd m.in. ukradł wino, jajka i wekowane ogórki. Policja go złapała, ale nie wyciągnął wniosków ze swojego zachowania. Już następnego dnia chciał okraść garaż, ale czujny właściciel go zaskoczył.