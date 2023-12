O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo naszych cyfrowych danych, nie trzeba nikogo przekonywać. Mimo tego, że świadomość społeczna w tym zakresie rośnie z roku na rok, to wciąż jest sporo do zrobienia. Google dostrzega ten problem i daje szansę wzięcia udziału w ciekawym programie testowym.

Rozbudowana ochrona przed śledzeniem od Google już niebawem?

Pliki cookie, czyli popularne ciasteczka to jeden z fundamentów internetu, jaki zna niemal każdy z nas. Można używać ich do gromadzenia danych o zaangażowaniu użytkowników, mierzeniu aktywności w witrynie, w tym długości sesji, ale i podczas szybkiego logowania do kont użytkownika.



Słowem - jest to technologia, która ma swoje plusy i minusy. Świetnie przeplatają się tutaj użyteczne, praktyczne rozwiązania, ale i działania, które mogą być pewną formą naruszenia prywatności internautów. Nowa usługa od Google, Piaskownica Prywatności, chce zrewolucjonizować pliki cookie.

Wyszukiwarkowy gigant nie zamierza bawić się w półśrodki. Firma chce w całości usunąć ciasteczka firm trzecich z przeglądarki Chrome. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo z Mountain View z jednej strony chroniłaby internautów, ale z drugiej wciąż mogłaby samodzielnie gromadzić sporo cennych danych.



Eksperyment ma rozpocząć się na początku 2024 roku. Google chce zaprosić do testów 1 proc. internautów korzystających z Chrome’a. Daje to imponującą grupę badawczą, która będzie składać się z około 32 milionów użytkowników.

Co, jeśli internet bez ciasteczek firm trzecich nie może działać poprawnie?

Mimo tego, że Google to firma o globalnym zasięgu, to nie można powiedzieć, by w pełni zdominowała internet. Na rynku nie brakuje przecież takich potentatów, jak Microsoft, Apple, Spotify czy Netflix. Co, jeśli strony tych, lub np. lokalnych firm działających tylko w Polsce, nagle zaczęłyby działać niewłaściwie?



Firma z Mountain View najwyraźniej świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Jeśli Chrome zauważy problemy z konsumowaniem treści na danej stronie, użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji tymczasowego aktywowania plików cookie na 90 dni.

Chodzi tylko o prywatność? Internauci są podzieleni

Troska o nasze dane to bardzo mocna karta przetargowa. Sporo osób zwraca jednak uwagę na to, że w rozwiązaniu, jakie rozważa Google, jest też kilka znaków zapytania. Na dobrą sprawę firma nie chce pozbyć się w całości plików cookie, a raczej zamierza pozbyć się ciasteczek firm trzecich.

Co warto podkreślić, nie jest to rewolucja, która dokona się z dnia na dzień, w tajemnicy. Deweloperzy od dawna wiedzą o planach Google i mogą korzystać z bogatej dokumentacji, jaka została im udostępniona - właśnie w ramach programu Piaskownicy Prywatności.



Dane internautów mają ogromną wartość nie tylko dla nich samych, ale i dla firm, które je pozyskują. Warto tutaj postawić pytanie: czy jeśli Google faktycznie zdominuje ten segment rynku, to nie stanie się monopolistą, który będzie mógł dyktować warunki innym przedsiębiorstwom?



Bez wątpienia jest to kwestia, nad którą należy się poważnie zastanowić.



Źródło: Blog Google

