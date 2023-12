Każdego roku państwo wydaje dziesiątki miliardów złotych na transfery socjalne. Jest to polityka, która ma wielu zwolenników, ale i przeciwników. Lista świadczeń jest bardzo długa. To nie tylko 500+, 300+ czy obiecane przez nowy rząd "babciowe". Na liście jest jeszcze tzw. zasiłek stały, którego kwota wzrośnie od nowego roku do 1000 zł. Komu przysługuje?