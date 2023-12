We wtorek przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył proces Ingebrigta G., który jest oskarżony o zabójstwo Polki i uprowadzenie ich wspólnego dziecka.

Ruszył proces Norwega, który miał zabić w Oświęcimiu Polkę

Na początku specjaliści zweryfikowali poczytalność mężczyzny. - Biegli psychiatrzy po wstępnym badaniu nie byli w stanie wypowiedzieć się, co do kwestii poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów - przekazał prokurator Bartosz Janiszewski z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

- Dlatego konieczne było skierowanie przez prokuraturę wniosku o zastosowanie obserwacji sądowo-psychiatrycznej, czyli badania w warunkach szpitalnych(…). Wnioski płynące z tej opinii były jednoznaczne – oskarżony miał w chwili popełnienia obydwu czynów zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia, może uczestniczyć w postępowaniu sądowym – dodał.

Pytany o przyczyny tragedii, Janiszewski zaznaczył, że na tym etapie sprawy "nie jest w stanie powiedzieć, co kierowało oskarżonym". Jednak głównym tłem do zdarzeń z listopada 2022 roku, były prywatne relacje oskarżonego z poszkodowaną i to, co wydarzyło się między nimi tuż przez zabójstwem.

Prokurator będzie domagał się "najsurowszej" kary dla Ingebrigta G

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego adw. Maciej Harat pytany o to, jakiej kary będzie się domagać dla oskarżonego, odparł, że "za czyn, który jest objęty aktem oskarżenia, przewidziana jest kara najsurowsza". - W tej chwili nie widzę podstaw do tego, żeby modyfikować w tym zakresie stanowisko, ale oczywiście poczekamy na przebieg tego postępowania – dodał.

Zarówno obrona, jak i prokuratura zawnioskowały o prowadzenie sprawy z wyłączeniem jawności ze względu na dobro dziecka. Sąd pod przewodnictwem sędzi Beaty Marczewskiej przychylił się do tych wniosków.

Mec. Mikołaj Pietrzak przekazał dziennikarzom, że "jeżeli materiał dowodowy będzie pozwalał na wniosek o uniewinnienie, to taki wniosek zostanie złożony". - Takie decyzje podejmuje się na koniec postępowania po spokojnym i rozważnym wysłuchaniu świadków, uwzględnieniu wszystkich dowodów – zaznaczył.

Norweg miał zamordować Polkę i porwał dziecko

Do tragedii doszło w listopadzie 2022 roku w Oświęcimiu. Martwą 26-latkę znalazł w mieszkaniu jej ojciec. Na miejscu nie było jej kilkuletniej córki oraz ojca dziewczynki – Ingebrigta G. Policja rozpoczęła pościg za mężczyzną, a w związku z możliwym uprowadzeniem dziecka został wydany Child Alert.

Po kilku godzinach Norwega zatrzymali duńscy funkcjonariusze na autostradzie w Kopenhadze. Na tylnym siedzeniu samochodu była 5-letnia Mia. Od momentu zatrzymania Norwega w Kopenhadze, skąd później został przewieziony do Polski, Ingebrigta G przebywa w areszcie.

3 stycznia br. w prokuraturze w Oświęcimiu mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa i uprowadzenia małoletniej dziewczynki oraz złożył wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawniła okoliczności, w jakich miało dojść do przestępstwa. Wyniki sekcji zwłok jednoznacznie wskazały, że 26-letnia Polka zmarła w wyniku zadanych ran. Zgodnie z prawem oskarżonemu grozi kara do 25 lat więzienia lub dożywocia.

Mia, decyzją sądu, trafiła pod opiekę swojego dziadka.