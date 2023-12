Gorący dzień w Sejmie. Marszałek Sejmu: Na chamstwo nie ma miejsca [RELACJA NA ŻYWO]

Jakie będą pierwsze decyzje nowego rządu? - O niektórych już wiemy. od 1 stycznia musi być 800 plus, będzie podwyżka 30 proc. dla nauczycieli. Wiemy, że jak najszybciej będzie in vitro, wiemy że zostaną podejęte działania związane z KPO i audyt - we wszystkich ministerstwach. Jest co robić - prognozuje posłnka Katarzyna Lubnauer.