Rok w wyszukiwarce Google. Czego szukaliśmy w sieci?

W Polsce 2023 rok zdominowały wybory parlamentarne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w trendach wyszukiwań w Google. Polacy chętnie szukali też informacji o filmach "Barbie" i "Oppenheimer", a także o osobach, które w tym roku odeszły, m.in. Mateuszu Murańskim, Tinie Turner i Mathew Perrym.

Czego w Googlach szukali Polacy?

Najczęściej wyszukiwane w Polsce hasła w 2023 roku:



1. Wyniki wyborów 2023

2. Wybory 2023

3. PKW

4. Oppenheimer

5. Sylwia Peretti

6. Mateusz Murański

7. Izrael

8. Matthew Perry

9. Tina Turner

10. Barbie

Najczęściej wyszukiwane definicje w Polsce w 2023 roku:

1. Heksametr

2. Wierutny

3. Serwilizm

4. Populizm

5. Transfer społeczny

Najczęściej wyszukiwane w Polsce w 2023 roku filmy:

1. Oppenheimer

2. Barbie

3. Zielona granica

4. Heaven in hell

5. Znachor

Najczęściej wyszukiwane w Polsce w 2023 roku seriale:



1. Wednesday

2. The last of us

3. Ginny & Georgia

4. Dom pod Dwoma Orłami

5. Zakazany owoc

Najczęściej wyszukiwane w Polsce w 2023 roku koncerty:

1. Beyonce

2. Imagine Dragons

3. PRO8L3M

4. Eda Sheerana

5. Depeche Mode

Najczęściej wyszukiwane w Polsce w 2023 roku memy:

1. Po wyborach

2. Hołownia

3. debata

4. Fernando Santos

5. Konfederacja

Rok w wyszukiwarce Google. Czego najczęściej szukano w 2023 roku?

Google przygotowało także zestawienie, dotyczące trendów wyszukiwań na całym świecie.

W top 5 tematów newsowych 2023 roku znalazły się:

1. Wojna w Izraelu i Strefie Gazy

2. Titanic łódź podwodna

3. Trzęsienie ziemi w Turcji

4. Huragan Hilary

5. Huragan Idalia

Najczęściej wyszukiwane osoby w 2023 roku:

1. Damar Hamlin

2. Jeremy Renner

3. Andrew Tate

4. Kylian Mbappé

5. Travis Kelce

Najczęściej wyszukiwane osoby, które zmarły w 2023 roku:

1. Matthew Perry

2. Tina Turner

3. Sinéad O'Connor

4. Ken Block

5. Jerry Springer

Najczęściej wyszukiwane filmy w 2023 roku:

1. Barbie

2. Oppenheimer

3. Jawan

4. Dźwięk wolności (Sound of Freedom)

5. John Wick 4 (John Wick: Chapter 4)

Najczęściej wyszukiwane piosenki w 2023 roku:

1. アイドル - Yoasobi

2. Try That In A Small Town - Jason Aldean

3. Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Shakira and Bizarrap

4. Unholy - Sam Smith and Kim Petras

5. Cupid - FIFTY FIFTY

Najczęściej wyszukiwane muzea w 2023 roku:

1. Luwr, Paryż, Francja

2. British Museum, Londyn, Wielka Brytania

3. Muzeum d'Orsay, Paryż, Francja

4. Muzeum Historii Naturalnej, Londyn, Wielka Brytania

5. teamLab Planets, Tokio, Japonia

Najczęściej wyszukiwane drużyny sportowe w 2023 roku:

1. Inter Miami CF

2. Los Angeles Lakers

3. Al-Nassr FC

4. Manchester City F.C

5. Miami Heat

