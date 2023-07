Google przyznało "Złote Pinezki". Te miejsca w Polsce warto odwiedzić

Google przypomina, że każdego roku w mapach publikowanych jest ponad milion opinii. To właśnie na podstawie ocen użytkowników, którzy odwiedzili dane miejsce, Google przyznaje "Złote Pinezki". W tym roku otrzymało je 16 zamków i pałaców z całej Polski.

Złote Pinezki wracają - poznaj zwycięzców trzeciej edycji! 📌

W tym roku nagrody trafiają do zamków i pałaców, po jednym w każdym województwie. Poznaj miejsca najbardziej doceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google. 🏰👑👉 https://t.co/5mDkvHIlwS pic.twitter.com/0YCPvShXKO — Google Polska (@GooglePolska) July 26, 2023

Zamek Książ

W województwie dolnośląskim najwyżej oceniany był Zamek Książ. Spośród niemal 44 tys. opinii obiekt uzyskał średnią 4,7.

Znajdujący się w Wałbrzychu zamek zbudowano w XIII wieku. Jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce - ma pięć pięter i ponad 400 pomieszczeń.

Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim

Najlepiej ocenianym zamkiem w woj. kujawsko- pomorskim jest Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim. Obiekt uzyskał średnią 4,7 spośród dwóch tysięcy opinii.

Zamek zbudowano w XIII wieku. Dziś turyści mogą podziwiać jego ruiny. Miejsce posłużyło jako plan filmowy do filmu "Pan Samochodzik i templariusze".

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymało już drugą Złotą Pinezką. Ponad sześć tysięcy użytkowników Google oceniło pałac na 4,7 gwiazdek.

Późnobarokowy pałac w woj. lubelskim, którego budowę rozpoczęto w XVIII wieku jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce.

Pałac w Zatoniu

W województwie lubuskim z pewnością warto wybrać się do pałacu w Zatoniu. Dwa tysiące odwiedzających osób oceniło ruiny XVII-wiecznego obiektu znajdującego się w rozległym parku na 4,8 gwiazdek.

Pałac w Parku Książęcym w Zielonej Górze-Zatoniu znalazł się w gronie szesnastu zamków i pałaców wyróżnionych w kolejnej edycji Złotych Pinezek Google Polska. #MiastoZG https://t.co/Ewxa0haccn pic.twitter.com/sTkweFkpVx — Urząd Miasta Zielona Góra (@GoraMiasto) July 26, 2023

Zamek w Oporowie

W województwie łódzkim użytkownicy Map Google najbardziej docenili Zamek w Oporowie. Uzyskał średnia 4,7 spośród dwóch tysięcy opinii.

Zamek w Oporowie to późnogotycka rycerska rezydencja obronna, którą wzniesiono w I poł. XV w.

Zamek Królewski na Wawelu

Choć o cenach za bilety wstępu do tej atrakcji turystycznej było ostatnio głośno, to Zamek Królewski na Wawelu w woj. małopolskim nie ma sobie równych. 135 tys. turystów oceniło go na 4,7 gwiazdek. Obiekt ten już po raz drugi zdobył Złotą Pinezkę. Pierwszą statuetkę zdobył w 2020 roku w kategorii "atrakcje turystyczne".

Zamek Królewski w Warszawie

Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Zamek Królewski w Warszawie zdobył również sympatię użytkowników Google. Najlepiej oceniony w woj. mazowieckim zamek otrzymał 4,7 gwiazdek i zgromadził niemal 43 tys. opinii.

🪙Złoto i nieskromnie chwalimy się, że Zamek Królewski w Warszawie został laureatem Złotej Pinezki w kategorii zamki/pałace! - @googlemaps 💪

📍Statuetka ta trafia do miejsc najbardziej docenianych przez użytkowników/-czki Map Google!

🔗Więcej info - https://t.co/4qCmaGGrqb pic.twitter.com/sLhgLyHPZU — Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum (@Zamek_Krolewski) July 26, 2023

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Trzynastowieczny zamek w Brzegu (woj. opolskie), w którym znajduje się Muzeum Piastów Śląskich, otrzymał ocenę 4,6 i zgromadził 2,5 tys. opinii.

Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie

W województwie podkarpackim uznanie zdobył Zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. Dawna rezydencja magnacka została oceniona na 4,7 gwiazdek i otrzymała ponad tysiąc opinii.

Pałac Branickich w Białymstoku

Na Podlasiu użytkownicy Googla najlepiej oceniali Pałac Branickich w Białymstoku. Obiekt uzyskał ocenę 4,7 i zgromadził ponad dziewięć tysięcy opinii. To kolejna "Złota Pinezka" dla tego obiektu. Poprzednią zdobył w 2020 roku w kategorii "atrakcje turystyczne".

Zamek w Malborku

Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zamek w Malborku (woj. pomorskie) uzyskał ocenę 4,8 i zgromadził ponad 51 tys. opinii. To kolejna "Złota Pinezka" dla tego obiektu. Poprzednią zdobył w 2020 roku w kategorii "atrakcje turystyczne".

Zamek Ogrodzieniec

Leżący na Szlaku Orlich Gniazd Zamek Ogrodzieniec użytkownicy Google ocenili na 4,7 gwiazdek. Obiekt zgromadził prawie 28 tys. opinii.

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

W województwie świętokrzyskim najwyżej oceniona została Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, które uzyskało średnią 4,8 i zgromadziła ponad 15 tys. opinii. Chociaż dziś możemy podziwiać tylko ruiny zamku, to przed zbudowaniem Wersalu (Francja) był on największą budowlą pałacową w Europie.

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim

"Wawel Północy", czyli zamek w Lidzbarku Warmińskim, gdzie znajduje się Muzeum Warmińskie uzyskał ocenę 4,6 i zgromadził prawie dwa tysiące opinii.

Zamek w Gołuchowie

W województwie wielkopolskim doceniono z kolei Muzeum Zamek w Gołuchowie. Wczesnorenesansowa budowla wzniesiona w 1560 r. uzyskała ocenę 4,7 i zgromadził blisko pieć tysięcy opinii.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie), którego początku sięgają XII wieku uzyskał ocenę 4,5 i zgromadził ponad 11 tys. opinii.

🏆 Złota Pinezka Google dla szczecińskiego Zamku❗️Statuetka trafia do miejsc najbardziej docenianym przez użytkowników i użytkowniczki Map Google. Dziękujemy ❤️ Zapraszamy do wspólnego świętowania: https://t.co/Nx5EdC7wki pic.twitter.com/sPg6GImJZM — Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (@szczecinzamek) July 26, 2023

pgo/dk/ Polsatnews.pl