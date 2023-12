Prowadzący program zwrócił uwagę na postać Radosława Sikorskiego w rządzie Donalda Tuska. Zacytował wypowiedź Beaty Szydło, która skrytykowała decyzję szefa PO.

"Tusk widzi Sikorskiego w roli szefa MSZ. Tego Sikorskiego, który nie tak dawno stał się bohaterem rosyjskich mediów, gdy swoim wpisem zasugerował amerykański udział w wysadzeniu Nord Stream. Sikorskiego, który wcześniej prowadził reset z Rosją, wpuszczając Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów. Uczynienie tego człowieka szefem MSZ jest szkodliwe dla polskich relacji w NATO" - napisała Beata Szydło na X.

- Mam nadzieję, że będę miała możliwość dalej współpracować z Radosławem Sikorskim. Wszelkiej maści politycy Zjednoczonej Prawicy będą rzucali się teraz na każdego z przedstawicieli zaproponowanego przez Tuska i to, że pani Szydło wyskakuje przed szereg w ogóle mnie nie zaskakuje - stwierdziła Aleksandra Gajewska

- Na arenie międzynarodowej jest szanowanym politykiem i niezwykle kompetentnym. Czuję się spokojnie, wiedząc, że taka osoba będzie kierowała polskim MSZ - dodała. Przyznała również, że Sikorskie znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, ale "dzięki tej charyzmie osiąga ogromne cele na arenie międzynarodowej".

Następnie głos zabrał przedstawiciel PiS-u. - Może nie dorastamy do wielkości i wspaniałości pana ministra Sikorskiego. Charyzmy tam specjalnie nie dostrzegam, ale widzę za to kilka innych cech - powiedział polityk.

- Dlaczego go krytykujemy? Bo to jedna z ważniejszych funkcji rządowych. Szczególnie dziś, kiedy nasze sojusze obronne są kluczowe, a Sikorski ma dokonania, które się za nim ciągną i nie stawiają go i jego polityki w najlepszym świetle - powiedział Fogiel.

W poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose i odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym to Sejm wybiera premiera. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk.

Pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym.

W poniedziałek Morawiecki wygłosi w Sejmie expose, a następnie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu.

Jeśli rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania - a klub PiS ma 191 posłów, co nie daje większości - dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm.

