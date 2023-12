10. dnia każdego miesiąca politycy rządzącej partii, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, obchodzą miesięcznice katastrofy smoleńskiej. Do wypadającej w niedzielę miesięcznicy we wpisie na platformie X odniósł się Radosław Sikorski.

"Ostatnia miesięcznica rządów PiS. Wraku nie odzyskali, zamachu nie udowodnili, śledztwa nie zakończyli. Ale co zarobili, co nakłamali, co zniesławili, to ich" - stwierdził Sikorski.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Nowy rząd Donalda Tuska. Radosław Sikorski ministrem

W piątek przed południem odbyło się spotkanie kandydata koalicji KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy Donalda Tuska z kandydatami na przyszłych ministrów w jego gabinecie. Podczas późniejszego briefingu z dziennikarzami wskazał, że było to "robocze spotkanie z kandydatami do przyszłego gabinetu".

- Mam nadzieję, że w środę dojdzie do zaprzysiężenia Rady Ministrów. Kilka godzin później w Brukseli będą zapadały ważne decyzje z punktu widzenia polskich interesów - mówił lider PO. - Zależy mi, byśmy szybko przystąpili do ich załatwiania - dodał.

ZOBACZ: R. Sikorski, K. Gawkowski, A. Domański. D. Tusk zdradził kilka nazwisk nowego rządu

Tuska pytano m.in. o to, czy Radosław Sikorski jest kandydatem na szefa MSZ. - Radosław Sikorski jest eurodeputowanym i zatrzymały go zadania eurodeputowanego. Musi uporządkować kwestie formalne, zanim zostanie ministrem. Tak, jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych. Tutaj się nic nie zmieniło - powiedział lider PO.

Do słów Tuska odniosła się w sobotę na platformie X Beata Szydło, europosłanka PiS. "Tusk widzi Sikorskiego w roli szefa MSZ. Tego Sikorskiego, który nie tak dawno stał się bohaterem rosyjskich mediów, gdy swoim wpisem zasugerował amerykański udział w wysadzeniu Nord Stream. Sikorskiego, który wcześniej prowadził reset z Rosją, wpuszczając Ławrowa na spotkanie polskich ambasadorów" - napisała.

WIDEO: Badanie PISA 2022. Anna Zalewska: Trzeba tylko gratulować polskim uczniom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl