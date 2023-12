Instrukcja bezpieczeństwa na pokładach samolotów nie musi być nudna. Wręcz przeciwnie. Przy odrobinie kreatywności może przyciągnąć uwagę pasażerów i zwrócić ich uwagę na niezbędne w awaryjnych sytuacjach kwestie. PLL LOT wypuściło własnie nowe safety video. Do współpracy zaproszono Muzeum Narodowe i - poniekąd - samego... Jana Matejkę. Internauci z całego świata są zachwyceni.

W czwartek Muzeum Narodowe w Warszawie i Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały nowy film dotyczący zasad bezpieczeństwa na pokładzie. Akcja filmowej instrukcji dla pasażerów toczy się w Galerii Sztuki XIX Wieku MNW, wśród arcydzieł polskiego malarstwa.

Materiał zrealizowano w nowoczesny, storytellingowy sposób. "Biorą w nim udział" obrazy Jana Matejki, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego czy Józefa Mehoffera. Nieoczekiwana forma przekazywania instrukcji bezpieczeństwa z pomocą muzealnych wnętrz i dzieł sztuki ma za zadanie utrzymać uwagę widza tuż przed podróżą. Co warto podkreślić, stewardessa obecna w filmie to nie aktorka, a prawdziwa członkini cabin crew PLL LOT.

- Film, poza oczywistym celem informacyjnym, pełni istotną funkcję wizerunkową. LOT to polska marka o zasięgu globalnym. Poprzez obecność samolotów w zagranicznych portach, jesteśmy nie tylko naturalnym promotorem Polski i jej najlepszych cech, czyli gościnności i życzliwości, ale także nośnikiem kultury oraz dziedzictwa narodowego. Nowe safety video wpisuje się w naszą strategię ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - red.), której elementem jest właśnie promocja polskiej kultury. Zaproszenie do tego projektu Muzeum Narodowego idealnie dopełniło nasz cel - mówi Ewa Lampart, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT.

Internauci zachwyceni

Użytkownicy mediów społecznościowych na całym świecie chwalą pomysł narodowego przewoźnika.

"Świetnie przemyślana forma", "ciekawie", "bardzo pomysłowo" - brzmią komentarze.

Do materiału odniósł się również popularny na Facebooku profil "A Fly Guy's Cabin Crew Lounge".

"To jest to, co tak bardzo podziwiam w Polakach. Są dumni ze swoich osiągnięć w sztuce i nauce. Wiedzą, kim są ich wielkie umysły i oddają im hołd z dumą" - czytamy na stronie śledzonej przez ponad milion osób.

Post doczekał się nieco ponad tysiąca reakcji.

Tylko dreamlinery

Nowe safety video - póki co tylko na pokładach lotowskich dreamlinerów - obejrzymy od nowego roku.

Lektorem przedstartowej instrukcji bezpieczeństwa pozostaje dobrze znana pasażerom PLL LOT Krystyna Czubówna. Przygotowywana jest również wersja materiału w języku migowym.

