Prywatne samoloty w przystępnej cenie. Zapowiadają rewolucję

Amerykańska firma KinectAir oferuje podróżowanie prywatnymi samolotami w przystępnej cenie, na którą ma być stać każdego. Chcą "zrewolucjonizować" rynek lotnictwa, tak jak Uber zrobił to z taksówkami. Podkreślają, że podróżowanie "bez pustych miejsc" nie tylko pozwala kupić tańszy lot, ale jest także korzystniejsze dla środowiska.

Amerykańska firma KinectAir chce "zrewolucjonizować" rynek prywatnych lotów w taki sam sposób, w jaki Uber zrobił to z taksówkami, a Airbnb z branżą hotelarską. Ich celem jest pokazanie "przeciętnym" obywatelom, że prywatne podróżowanie jest nie tylko dla bogatych.

- Ludzie myślą, że to tylko dla Billa Gatesa i Elona Muska. To nie jest tanie, ale jest bardziej dostępne niż większość ludzi myśli - powiedziała w rozmowie z CNN Katie Buss, jedna z prezesów firmy.

Nie tylko dla bogaczy

Aby podróż prywatnym samolotem nie kosztowała kilku tysięcy, firma obniża koszty, pracując na nieco innym sprzęcie. Pozwala na to m.in. wykorzystanie samolotów napędzanych silnikami turbośmigłowymi oraz tłokowymi, zamiast regularnych odrzutowców. Są one tańsze, ale mają małą wadę. Latają nieco wolniej od typowego odrzutowca.

Współdyrektor generalny Ben Howard przekonuje, że nie jest to zauważalna różnica. - Jeśli polecisz odrzutowcem w to samo miejsce, zapłacisz pięć razy więcej i a dolecisz tylko kilka minut wcześniej - przekazał. Ponadto KinectAir nie przerzuca na pasażerów dodatkowych kosztów po zakończeniu podróży, jak to ma miejsce w przypadku konkurencyjnych firm.

Innym sposobem na obniżenie kosztów jest umożliwienie rezerwacji "pustych przelotów". W wielu przypadkach pilot realizuje przelot, ale nie ma pasażerów na podróż w drugą stronę. Amerykańska firma oferuje wykupienie przejazdów w przystępnej cenie, dbając tym samym o środowisko.

Aktywiści klimatyczni z organizacji non-profit Transport & Environment, krytykujący podróżowanie prywatnymi samolotami, wskazują, że przeloty bez pasażerów stanowią ok. 40 proc. wszystkich prywatnych lotów.

Podróż prywatnym samolotem za 111 dolarów

Większość ofert zawiera rabaty sięgające 75 proc. w porównaniu do cen prywatnych samolotów. Z danych z lata 2023 roku wynika, że ​​trzy czwarte wszystkich rezerwacji dokonano w ciągu 72 godzin przed podróżą. Oznacza to, że ​​"loty last minute" cieszą się największą popularnością.

Porównując ceny lotów na popularnych trasach, okazuje się, że podróż z KinectAir może być tańsza niż przelot klasą ekonomiczną oferowany przez komercyjne linie lotnicze. Najtańszy prywatny lot kosztował do tej pory 111 dolarów (ok. 447 zł - red.) od osoby.

Firma podkreśla, że poza komfortem podróży w przystępnej cenie pasażer nie musi przejmować się również kolejką do odprawy, ukrytymi kosztami, czy skomplikowanym procesem rezerwacji. Zakup "jest prosty, jak kilka kliknięć w smartfonie". Ponadto nie są pobierane opłaty członkowskie ani dodatkowe koszty transakcyjne.