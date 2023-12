Jak wynika ze złożonych przez Davida Weissa akt opublikowanych przez sąd federalny centralnego dystryktu Kalifornii, prokuratura zarzuca synowi prezydenta, że w latach 2016-2019 nie zapłacił co najmniej 1,4 miliona dolarów należnych podatków federalnych. Miał jednocześnie prowadzić "ekstrawagancki styl życia".

W tych latach Hunter Biden miał nie składać w ogóle deklaracji podatkowych - poza rokiem 2018 - kiedy próbował niezgodnie z prawem odliczyć fałszywe wydatki biznesowe.

Nowe zarzuty dla Huntera Bidena. Biały Dom odmawia komentarza

Łącznie Hunterowi Bidenowi postawiono dziewięć zarzutów, w tym trzy dotyczące przestępstw i sześć wykroczeń. Za wszystkie grozi mu maksymalna kara do 17 lat więzienia.

To już drugi zestaw zarzutów przeciwko synowi prezydenta USA. W czerwcu nie przyznał się do winy w sprawie innych zarzutów podatkowych oraz związanych z nielegalnym posiadaniem broni palnej. Stało się to po tym, jak w ostatniej chwili upadł projekt planowanej ugody między nim i prokuraturą.

W okresie, którego dotyczą zarzuty, syn Joe Bidena zarabiał głównie na doradztwie i inicjatywach biznesowych z zagranicznymi partnerami m.in. na Ukrainie, w Chinach i Rumunii.

Jest to główny obiekt dochodzenia prowadzonego przez republikanów w Izbie Reprezentantów. Choć dotychczasowe dowody wykazały, że Biden junior powoływał się na wpływy ojca, to nie ma dowodów rozstrzygających, że ojciec wykorzystywał swoje wpływy, czy brał udział w przedsięwzięciach syna.

Biały Dom odmówił komentarza w sprawie, odsyłając media do prawników syna prezydenta.

mak/kg/Reuters/CNN