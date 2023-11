Prezydent Chin Xi Jinping zasygnalizował, że jego kraj może wysłać do USA nowe pandy. Przywódca Państwa Środka nazwał zwierzęta "wysłannikami przyjaźni" pomiędzy narodami obu państw. W ostatnich latach Chiny żądały od ogrodów zoologicznych w USA zwracania tych zwierząt.

- Jesteśmy gotowi kontynuować naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie ochrony pand, uczynić wszystko by spełnić życzenia Kalifornijczyków i pogłębić przyjazne stosunki pomiędzy naszymi narodami - powiedział Xi Jinping.

ZOBACZ: Relacje Chiny-USA coraz bardziej napięte. Chińczycy chcą odzyskać swoje pandy

Zapowiedź przewodniczącego ChRL nastąpiła po jego całodziennym spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem. W środę obydwaj przywódcy prowadzili rozmowy mające na celu obniżenie napięcia pomiędzy ich krajami. Xi Jinping nie wyjaśnił, kiedy nowe pandy mogłyby dotrzeć do USA, ale następna para prawdopodobnie zostanie wysłana do San Diego w Kalifornii.

Chiny-USA. Dyplomacja pand

Agencja Associated Press przypomina, że pandy od dawna są symbolem przyjaźni pomiędzy USA i Chinami. Pekin podarował pierwszą parę tych zwierząt waszyngtońskiemu zoo w 1972 r. W ten sposób USA dołączyły do państw, z którymi Chiny prowadzą "dyplomację pand". Od lat 40-tych Chiny rozdawały państwom pandy w prezentach, później wypożyczały je do zagranicznych ogrodów zoologicznych. Obecnie 65 niedźwiedzi znajduje się w 19 krajach świata.

Panda wielka zamieszkuje w środowisku naturalnym łańcuchy górskie położone w prowincjach Syczuan, Gansu i Shaanxi w Chińskiej Republice Ludowej.

Panujące w ostatnich latach ochłodzenie stosunków pomiędzy krajami wpłynęło także na pandy. Na początku października Chiny zażądały, by Narodowe Zoo w Waszyngtonie zwróciło trzy pandy Mei Xiang, Tian Tian oraz ich szczenię Xiao Qi Ji. USA były jedynym państwem, któremu Pekin nie przedłużył umowy na wypożyczenie zwierząt. Pandy z Waszyngtonu wróciły do Chin w zeszłym tygodniu. W ten sposób w Stanach Zjednoczonych zostały jedynie cztery pandy w ogrodzie zoologicznym w Atlancie. W 2019 r. z pandami pożegnało się zoo w San Diego, a w kwietniu 2023 r. zoo w Memphis.

- Powiedziano mi, że wielu Amerykanów, zwłaszcza dzieci, naprawdę niechętnie pożegnało się z pandami i chodziło do zoo, aby je zobaczyć - powiedział Xi Jinping w swoim przemówieniu.

Spotkanie J. Bidena z Xi Jinpingiem

W środę Xi Jinping przebywał w San Francisco, gdzie odbywał się szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Podczas czterogodzinnego spotkania z Joe Bidenem przywódcy porozumieli się m.in. w sprawie przywrócenia kontaktów między wojskami USA i Chin. Uzgodniono również, że Chiny wprowadzą większą kontrolę w zakresie eksportu składników do produkcji .

