Młodzieżowe Słowo Roku. Na finałowej liście rizz, zgerypała i delulu

Ruszyła ósma edycja plebiscytu wydawnictwa PWN, aby wyłonić słowo, będące obrazem żywej polszczyzny, którą posługuje się młodzież. Wcześniej zgłoszono 18 tysięcy słów, z których wyłoniono finałową dwudziestkę. Każdy może oddać jeden głos na swojego faworyta i ma na to czas do 30 listopada 2023. Głosowanie odbywa się internetowo.

Pojawiające się w plebiscycie słowa najczęściej inspirowane są mediami, grami, codziennymi kontaktami lub modyfikowaniem starych słów do nowego użytku.

Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Lista kandydatów

Oto lista słów wyróżnionych przez komisję konkursową:

bambik - znaczający nieudacznika, żółtodzioba

baza - będące wyrazem aprobaty

bratku/ bruh - będące zwrotem do znajomego

cringe - oznaczający coś żenującego

delulu - oznacza osobę ogarniętą obsesją

drillowiec - opisuje w sposób pozytywny pewien luz w zachowaniu i ubiorze

FR/ for real - występuje jako wyraz zgody i aprobaty wobec wypowiedzi przedmówcy

git - potwierdzenie, dobry, dobrze

imo - "moim zdaniem"

kys - "zabij się". Niedosłowne, czasem żartobliwe określenie, oznaczające tyle co "odczep się, ogarnij się" albo "zamknij się", kończące dyskusję

LOL - niegdyś odnosił się do zaznaczania komizmu i żartu, obecnie coraz częściej występuje w wypowiedziach o czymś niespodziewanym, zaskakujących, nieodpowiednim i wcale nieśmiesznym

NPC - ktoś, kto zachowuje się mechanicznie, podejrzanie, dziwnie - jak postać z gry

odklejka - stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje

oporowo - bardzo, dużo, najmocniej, najlepiej

rel - "możliwy do powiązania z tematem", potwierdzenie tego, co mówił przedmówca

rizz - oznacza zespół cech pozwalających na duży wpływ na płeć przeciwną; urok; umiejętność "podrywu"

side-eye - spojrzenie z ukosa wyrażające, zdumienie, zażenowanie, niechęć, niezadowolenie

sigma - określenie wywodzące się z manosfery i odnoszące się do mężczyzny niezależnego, intrygującego, pewnego siebie. Sigma jest "samotnym wilkiem"

slay - świetnie, znakomicie; określenie czegoś, co robi wrażenie

zgerypała - żartobliwy zrost wyrazowy oznaczający ocenę niedostateczną lub komentarz do fatalnej w skutkach decyzji, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności

Słowa zostały wybrane z propozycji najczęściej zgłaszanych przez internautów, spełniających jednocześnie kryteria regulaminowe.

Nad wyborem finalistów pracowało Jury w składzie: prof. dr hab. Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Bartek Chaciński (Polityka).

Nie były brane pod uwagę wyrazy uznane przez jury za wulgarne lub obraźliwe.

Słowa popularne wśród młodzieży. Kolejna edycja konkursu

Przewodnicząca Jury prof. Anna Wileczek podsumowała zgłaszane w plebiscycie wyrażenia.

- Pierwszy etap tegorocznego plebiscytu dowodzi, że język młodzieży docenia wartości odwołujące się do prawdy i autentyczności. Ta pierwsza może być ujmowana w bardzo klasycznym, prostym rozumieniu - jako zgodność z rzeczywistością, ale także porządek i logika rzeczy, ta druga - jako sposób reakcji na informacje czy treści, z którymi styka się człowiek lub też jako styl życia we współczesnym świecie - podkreśliła prof. Wileczek.

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną opublikowane na początku grudnia. Poznamy wtedy też zwycięzcę Nagrody Jury. W zeszłym roku nagrodę internautów wygrało słowo "essa", oznaczające kogoś wyluzowanego, nawet podczas sytuacji, mogących przyprawiać o stres. Nagrodę konkursową sędziów zdobyło słowo "odklejka", określające kogoś oderwanego od rzeczywistości.