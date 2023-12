15-letni mieszkaniec gminy Września zabrał z domu kluczyki do mercedesa, a podczas nielegalnej przejażdżki zniszczył sześć metrów ogrodzenia posesji. Sprawą nastolatka zajmie się Sąd Rejonowy we Wrześni.

Policja we Wrześni poinformowała w środę, że trzy dni wcześniej uszkodzono ogrodzenie w Przyborach na ulicy Makowej. W czasie nieobecności właścicielki posesji, miało dojść do zniszczeń płotu na długości ok. sześciu metrów.

Według późniejszych ustaleń, sprawcą zdarzenia okazał się być kierujący samochodem marki Mercedes, który stracił panowanie nad pojazdem. Jak ustalili policjanci, auto było prowadzone przez 15-letniego mieszkańca gminy Września.

15-latek odpowie przed sądem

Okazało się, że nastolatek zabrał kluczyki do auta bez zgody i wiedzy właściciela podczas jego nieobecności.

W związku z kierowaniem przez 15-latka pojazdu bez posiadania uprawień i spowodowania kolizji drogowej, sprawa zostanie skierowana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym we Wrześni.