Po śmierci ojca pan Dariusz, pan Robert i pani Renata odziedziczyli rodzinny dom we wsi Rzeplino, ale i dług w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pan Dariusz spadek odrzucił, jednak sędzia to właśnie jego wskazał na spadkobiercę, przez co komornik blokuje pieniądze na jego koncie. Nawet sąd twierdzi, że doszło do pomyłki. Materiał "Interwencji".