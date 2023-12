Sąd w niemieckim mieście Brunszwik wyznaczył datę 16 lutego, jako dzień rozpoczęcia procesu Christiana B. Mężczyzna od lat jest podejrzanym w sprawie tajemniczego zniknięcia Madeleine McCann, jednak jego rozprawa będzie dotyczyć zupełnie innych zarzutów.

47-latek jest oskarżony o trzy gwałty i dwa przypadki molestowania nieletnich. Niemiecka prokuratura wystosowała oskarżenie w październiku ubiegłego roku. Wcześniej został skazany za znęcanie się nad dziećmi i handel narkotykami, a obecnie przebywa w więzieniu za zgwałcenie kobiety. Do incydentu doszło w rejonie Algarve w Portugalii, w którym w w 2007 r. zaginęła dziewczynka.

Niemiec podejrzany ws. Madeleine McCann stanie przed sądem

Przestępstwa będące przedmiotem przyszłorocznego postępowania miały miejsce między końcem grudnia 2000 r. a czerwcem 2017 r. - także w Portugalii. Mężczyzna miał związać i zgwałcić starszą kobietę w wieku ok. 70-80 lat, a także zmusić do stosunku płciowego niemieckojęzyczną dziewczynkę w wieku co najmniej 14 lat. Dodatkowo jest podejrzewany o brutalny gwałt na 20-latce z Irlandii.

Liczący ponad 100 stron akt oskarżenia to wynik wieloletniej i kosztownej pracy śledczych z kilku europejskich państw. Jest tam mowa m.in. o nagrywanych stosunkach przez oskarżonego czy obnażaniu się przed nieletnimi. Sprawa trafiła do niemieckiego sądu, ponieważ jest to ostatnie miejsce zamieszkania Christiana B.

Sprawa zaginięcia Madeleine McCann

Trzyletnia Brytyjka zaginęła w maju 2007 roku w nadmorskiej miejscowości w gminie Lagos w Algarve, gdzie była na wakacjach z rodzicami i rodzeństwem. Gdy rodzice dziewczynki byli na kolacji ze znajomymi, ona zaginęła. Przez lata zarówno śledczy jak i opinia publiczna snuli wiele teorii na temat tajemniczego zniknięcia dziecka.

Sądzono, że dziewczynka mogła umrzeć lub być porwana. W 2008 roku portugalska prokuratura umorzyła śledztwo z uwagi na brak dowodów w sprawie, a trzy lata później brytyjska policja je wznowiła, wytykając błędy i niedociągnięcia poprzedników. Do 2013 roku zweryfikowano blisko 200 różnych scenariuszy związanych ze sprawą.

W 2020 roku Federalny Urząd Policji Kryminalnej i prokuratura przekazały, że zakładają, że dziewczynka nie żyje, jednak do tej pory nie odnaleziono ciała dziecka. W 2022 roku Christian B. został zidentyfikowany jako oficjalny podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann.