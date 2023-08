W Arabii Saudyjskiej zakończył się szczyt ws. sytuacji w Ukrainie. Przedstawiciele kraju zaatakowanego przez Rosję rozmawiali z dyplomatami z ponad 40 krajów, starając się pozyskać poparcie dla planu pokojowego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wśród tych drugich nich byli przedstawiciele Pekinu i Waszyngtonu, zabrakło za to wysłanników z Moskwy.

O tym, że Rosjanie nie wezmą udziału w spotkaniu, przed kilkoma dniami poinformował Matthew Miller. Powtórzył wtedy słowa prezydenta Ukrainy, który zapewniał, że jest otwarty na prawdziwą dyplomację z Rosją wówczas, gdy Kreml będzie gotowy na taką dyplomację.

- Niestety, widzieliśmy, że od początku tej wojny – a tak naprawdę jeszcze przed jej rozpoczęciem – Rosja nie była skłonna do zaangażowania się w rzeczywistą dyplomację – stwierdził Miller.

ZOBACZ: Potężna flota Rosji i Chin u wybrzeży USA. Amerykanie zaskoczeni

Rzecznik Departamentu Stanu dodał, że USA "dały jasno do zrozumienia" swoją gotowość do "rozmawiania o wszelkich uzasadnionych obawach Rosji dotyczących bezpieczeństwa przed wybuchem wojny". Takie same sygnały miała dawać Ukraina. Tymczasem brakowało zaangażowania ze strony Kremla.

W poniedziałek Miller po raz kolejny powiedział, że Rosja sprzeciwiła się spotkaniu i nie przejawia chęci do zaangażowania się w negocjacje.

Narracja Rosji. Winę zrzuca na USA

We wtorek pojawiła się reakcja strony rosyjskiej na te słowa. Zacharowa zaprzeczyła jakoby Moskwa odmówiła wzięcia udział w dyskusji na temat sytuacji w Ukraine. Stwierdziła przy tym, że to Waszyngton blokuje rozmowy pokojowe Moskwy z Kijowem.

ZOBACZ: USA. Staruszka walczyła z nastoletnim włamywaczem. Gdy powiedział, że jest głodny, dała mu jedzenie

Jak uzupełniła, Amerykanie polecili Zełenskiemu wstrzymanie negocjacji w kwietniu 2022 roku oraz "zainicjowali zakaz rozmów pokojowych z Rosją przez 'reżim kijowski' we wrześniu 2022 roku". W rosyjskiej narracji USA mają twierdzić, że "to nie czas na negocjacje". Zacharowa skarżyła się też na oskarżenia w kierunku Moskwy.

"Produktywny udział Chin"

W Arabii Saudyjskiej pojawili się przedstawiciele dwóch największych mocarstw - Stanów Zjednoczonych i Chin. W poniedziałkowej wypowiedzi Miller stwierdził, że "udział Pekinu był produktywny".

- Od dawna mówimy, że Chiny mają do odegrania produktywną rolę w zakończeniu wojny, o ile byłyby skłonne odgrywać tę rolę w sposób szanujący integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy - tłumaczył.

WIDEO: Rosyjskie drony zaatakowały Kijów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/wka/polsatnews.pl