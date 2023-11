Nieuczciwy właściciel terenu żwirowni w Sulęczynie w powiecie kartuskim został przyłapany przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Firma, która się terenem w teorii miała za zadanie rekultywację zniszczonego wyrobiskiem terenu. Zamiast jednak zasypywać dziury żwirem, kamieniami i piaskiem, składowała pod ziemią odpady komunalne. Na trop nielegalnego procederu urząd gminy naprowadził wydobywający się z terenu żwirowni zapach gnijących odpadów.

Żwirowisko zamieniło się w śmietnik. Pod ziemią zakopano tysiące ton odpadów

W wyniku przeprowadzonej z użyciem georadarów i specjalnych dronów kontroli, inspektorzy WIOŚ znaleźli około 25 tysięcy ton śmieci, równowartość około tysiąca dużych wywrotek - przekazał reporter Polsat News. Właściciel otrzymał już wstępną karę.



- Wymierzono administracyjną karę pieniężną w wysokości dwóch milionów złotych m.in. za deponowanie odpadów komunalnych bez zgody marszałka. Kara dotyczyła też prowadzenia ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym, a także nieprowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu składowania odpadów palnych - przekazał Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

To jednak nie koniec kłopotów przedsiębiorcy. WIOŚ wysłał do prokuratury wniosek o ukaranie właściciela żwirowni. Grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności i zapłacenie nawiązki w wysokości do 10 milionów złotych.