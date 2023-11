Awanse i zmiany w Telewizji Polsat

Dorota Gawryluk awansuje w strukturze Telewizji Polsat i Grupy Polsat Plus - 1 grudnia obejmie nowoutworzone stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Kanałów Tematycznych. Do jej obszaru odpowiedzialności zostaje włączony kluczowy dla rozwoju Grupy Polsat Plus serwis streamingowy Polsat Box Go. Piotr Witwicki obejmie stanowisko Dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki.

Pion kanałów TV4 i TV6 zostaje włączony do Pionu Programowego. Zmiany, jakie są wprowadzane, mają na celu dostosowanie struktury Grupy do szybko zmieniającego się rynku mediów elektronicznych, w tym w szczególności telewizji i treści wideo.

- Dorota Gawryluk jest jedną z czołowych menedżerek Grupy Polsat Plus i postanowiliśmy wykorzystać jej kompetencje zarządcze w obszarze, który jest kluczowy dla naszej przyszłości. Stąd powierzenie jej odpowiedzialności za szybki i skuteczniejszy rozwój kanałów tematycznych Telewizji Polsat oraz wzmocnienie treści serwisu streamingowego Polsat Box Go. W rynku, jak i w strukturze naszych przychodów rośnie systematycznie udział kanałów tematycznych. Widzimy też zdecydowaną potrzebę wzmocnienia pozycji serwisu Polsat Box Go – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Do obszaru odpowiedzialności Doroty Gawryluk zostaje włączony Dział Badań i Analiz – jest to naturalne działanie, które ułatwi planowanie i szybkie wprowadzanie odpowiednich zmian programowych w kanałach tematycznych, jak i w zakresie treści udostępnianych w serwisie Polsat Box Go.

Dorota Gawryluk jako Dyrektor Zarządzający będzie bezpośrednio raportowała do Prezesa Zarządu, wcześniej podlegała Członkowi Zarządu.

Piotr Witwicki będzie nowym Dyrektorem Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Będzie odpowiedzialny za bezpośrednie zarządzanie operacyjne kanałami oraz portalami i serwisami internetowymi w obszarze informacji Grupy Polsat Plus. Obszar informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Wydarzenia 24, Polsat News 2 oraz portale Interia.pl (w tym Wydarzenia.Interia.pl) i Polsatnews.pl. Piotr Witwicki jako Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki będzie podlegał Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za ten obszar.

Ponadto Pion Kanałów TV4 i TV6 zostaje zlikwidowany, a same kanały zostają włączone do Pionu Programowego, zarządzanego przez odpowiedniego Członka Zarządu.

W czasie, gdy Dorota Gawryluk kierowała obszarem informacji i publicystki, Grupa Polsat Plus stworzyła nowy kanał – Wydarzenia 24. Zdecydowanie zwiększyły się udziały Polsat News w rynku - ponad 3-krotnie od momentu objęcia funkcji przez Dorotę Gawryluk w 2018 roku. Wprowadziła kolejne wydania Wydarzeń na antenę Polsatu, Polsatu News i Wydarzeń 24. Obecnie w sumie kanały informacyjne Telewizji Polsat ogląda codziennie ponad 6 mln widzów.

Za czasów Doroty Gawryluk został rozbudowany portal Polsatnews.pl i wzmocniona część informacyjna Interii, która dołączyła do Grupy Polsat Plus w 2020 roku. Pod kierownictwem Doroty Gawryluk Polsat News i Wydarzenia awansowały do czołówki najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Piotr Witwicki odpowiada obecnie za część internetową obszaru informacji i publicystyki Grupy Polsat Plus jako Redaktor naczelny Interia.pl i szef Polsatnews.pl. Piotr Witwicki jest również aktywnym dziennikarzem – pisze do Interii, Polsatnews.pl, a także prowadzi Wydarzenia oraz rozmowy w Gościu Wydarzeń z najważniejszymi postaciami życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce. Od momentu, kiedy Piotr objął funkcję szefa Interia.pl, serwisy należące Grupy Interia.pl odnotowały wzrost + 1,6 mln RU (+9,5%).

