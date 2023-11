W zeszłym tygodniu w przestrzeni miejskiej Krakowa pojawiły się wyjątkowe rzeźby. Siedem figurek stworzyło tzw. smoczy szlak.

Smok Geodeta, Turysta, Malarz, Smok z Mapą, z Latawcem, Smok Filmowiec oraz Wodny to nieduże rzeźby, ważące ok. 25 kg. We wtorek w sieci pojawiła się jednak informacja, że jedna z nich została zniszczona.

Facebook/ Kraków PL/ fot. Bogusław Świerzowski

Chodzi o figurkę Smoka Turysty przy parku Bednarskiego. Ktoś urwał róg sterczący z głowy fikcyjnego stwora. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Krakowa, element został już odnaleziony i wkrótce będzie przymocowany.

Kraków. Trasa spacerowa tropem smoków

"Brakuje słów. Ktoś był 'odważny', bo to tylko rzeźba smoka. Róg Smoka Turysty został już odnaleziony i wkrótce zostanie przymocowany" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Krakowski smoczy szlak powstał z inspiracji słynnymi wrocławskimi krasnali. To trasa spacerowa i gra miejska tropem smoków. Projekt z powstał z budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

an/wka/polsatnews.pl