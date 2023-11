Colin Blake i jego żona byli na pokładzie statku wycieczkowego, którym podróżowali, by uczcić rocznicę ślubu. Gdy statek cumował w Marsylii na południu Francji, mężczyzna zauważył, że palec u jego stopy spuchł i stał się fioletowy.

- Moja żona pomyślała, że to może dlatego, że miałem nowe sandały i ocierały się one o mój duży palec u nogi, co powodowało jego zaczerwienienie - powiedział w rozmowie z BBC Radio Scotland Blake, który pochodzi z Wielkiej Brytanii.

Następnego dnia mężczyzna odwiedził lekarza pokładowego, który powiedział mu, że ugryzł go peruwiański wilczy pająk. Zwierzę złożyło jaja w jego palcu - podaje Sky News.

Po wakacjach wrócił do domu. To nie koniec przygód z pająkiem

Lekarz usunął jaja, a po urlopie Colin Blake udał się do szpitala w Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze przepisali mu antybiotyki. Cztery tygodnie później zauważył coś niezwykłego na swoim palcu.

Podczas kolejnej wizyty u lekarzy odkryto, że z jednego z jaj wykluł się mały pająk, który utknął pod jego skórą. Lekarze natychmiast go usunęli.

Wilcze pająki nie są jadowite. Żyją głównie w samotności, polują samotnie i zwykle nie przędą pajęczyn. Są często spotykane we francuskim mieście portowym.

