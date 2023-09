Mieszkanka Anglii zorientowała się, że w jej wannie jest coś, co wygląda włochaty pająk. Jak uświadomiła ją znajoma, to tylko częściowo prawda, a znalezisko jest najpewniej samą skórą po tarantuli albo podobnym zwierzęciu. Od tego czasu kobieta boi się, że pająk kryje się gdzieś w jej domu.

Vanessa Lincoln z South Shields ma pięć kotów, więc jest przyzwyczajona do "ciekawych" znalezisk w domu. Jednak widok sporego jadowitego pająka w wannie przekroczył jej wyobrażenia o takich "niespodziankach".

Kobieta podzieliła się w sieci zdjęciem - jak wtedy myślała - zwierzęcia. Miała nadzieję, że odnajdzie osobę, która zgubiła swoją tarantulę, ale bezskutecznie.

Tarantula ukryta wewnątrz domu

Komentarz od znajomej sprawił, że kobieta jeszcze bardziej się przeraziła. - To, co sfotografowałaś, to nie tarantula, a jej postrzępiona skóra. Pająk jest gdzieś w twoim mieszkaniu - napisała do niej.

Vanessa Lincoln postanowiła nie zapraszać nikogo do domu i rozpocząć wyczerpujące poszukiwania zwierzęcia, które najprawdopodobniej jest samicą. Obawia się więc, że może czaić się w jakimś zakamarku.

- Nadal szukam. Denerwujące jest to, że może to tylko moja paranoja, ale wydaje mi się, że wszędzie znajduję pajęczyny. Nie śpię od tygodnia i nie mogę nic zrobić. To jest okropne, tak bardzo zmieniło moje życie. Nazywam ją Bermudy, bo jest jak trójkąt, wszystko w niej jest tajemnicą - przekazała w mediach społecznościowych.

