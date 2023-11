Słonica nazwana "najsmutniejszym" słoniem na świecie zmarła w zoo w Manili na Filipinach. Niemal całe życie spędziła w niewoli. W ostatnich latach aktywiści wnioskowali o przetransportowanie zwierzęcia do sanktuarium w Tajlandii, jednak Vishwamali - znana miejscowym jako Mali - nie doczekała tego momentu.

Mali została nazwana przez aktywistów "najsmutniejszym słoniem" ze względu na fakt, że od 1990 roku była jedynym słoniem na Filipinach. 23 lata temu zmarł jej towarzysz Siwa. Vishwamali przybyła do zoo w Manili w 1981 roku. Miała wtedy 11 miesięcy i urodziła się na Sri Lance. Zwierzę zostało podarowane pierwszej damie kraju Imeldzie Marcos.

Zmarł "najsmutniejszy" słoń na świecie

Aktywiści i obrońcy zwierząt od lat walczyli o lepsze warunki dla słonicy. Chcieli, aby zwierzę zostało przetransportowanie do sanktuarium w Tajlandii. Wnioskował o to również brytyjski kompozytor grupy The Beatles Paul McCartney.

Władze zoo były przeciwne tym pomysłom, argumentując, że słoń niemal od początku swojego życia był w niewoli. Twierdzono, że zwierzę nie powinno opuszczać Filipin ze względu na komfort i przyzwyczajenie do lokalnych warunków. Mali była atrakcją zoo przez ponad cztery dekady.

Jak podaje BBC, stan zdrowia słonia pogorszył się w ciągu ostatnich kilku dni. W ubiegły piątek widziano jak zwierzę pocierało trąbą o ścianę. - To wskazywało na ból – powiedział główny lekarz weterynarii zoo, dr Heinrich Patrick Peña-Domingo. We wtorek Mali leżała na boku i ciężko oddychała. Weterynarze podali leki oraz witaminy. Jednak mimo wysiłku medyków słonica zmarła kilka godzin później.

Filipiny. Słonica Mali chorowała

Władze zoo zleciły wykonanie sekcji zwłok. Podczas badania okazało się, że Mali chorowała na nowotwór.

"Odszedł jeden z najsmutniejszych słoni na świecie" – napisała organizacja People for the Ethical Treatment of Animals (Peta). "Spoczywaj w pokoju, Mali, zasługujesz na o wiele więcej" - dodali.



Podczas środowej konferencji prasowej burmistrz Manili Honey Lacuna powiedziała reporterom, że zwróci się do rządu Sri Lanki z prośbą o podarowanie stolicy Filipin kolejnego słonia. Dodała, że wieloletni opiekunowi Mali opłakiwali zwierzę po śmierci.



- Może wydawała się samotna, ale miała nas przy sobie – przekazała Lacuna. Łamiącym się głosem dodała, że słonica była "twarzą, która witała wszystkich odwiedzających zoo".