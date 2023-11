W kopalni Sobieski w Jaworznie doszło we wtorek do wypadku. Dotąd potwierdzono zgon jednej osoby; z trzema górnikami, którzy pozostają w miejscu zdarzenia nie ma kontaktu - przekazała wieczorem spółka Tauron Wydobycie, do której należy kopalnia. Wcześniej dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego informował o tym, że zginęły cztery osoby.