W niedzielę około godz. 4:30 funkcjonariusze z KMP w Legnicy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowego, do którego doszło na jednej z ulic w mieście. Na pustej jednokierunkowej drodze czołowo zderzyły się dwa pojazdy: mazda i volkswagen.



- Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie odniósł żadnych obrażeń - przekazała kom. Jagoda Ekiert, oficer prasowy KMP w Legnicy.

Zderzyli się na pustej drodze. Obaj kierowcy byli pijani

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia ustalili, że zawinił 47-letni kierowca mazdy, który wjechał na ulicę pod prąd i doprowadził do kolizji z prawidłowo poruszającym się volkswagenem. W trakcie interwencji funkcjonariusze wyczuli od obu kierowców alkohol.

ZOBACZ: Zabraniec. 19-latka wypadła z drogi. Kiedy wezwała pomoc, potrącił ją inny samochód



47-latek odmówił badania alkomatem, więc została mu pobrana krew. Kontroli poddał się 43-letni kierowca volkswagena, który, jak się okazało, miał we krwi 1,2 promila alkoholu.



Obaj kierowcy stracili prawo jazdy. Ponadto za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Obywatelskie zatrzymania w Białej Podlaskiej

Tego samego dnia w powiecie bialskim świadkowie zatrzymali dwóch pijanych kierowców. Pierwszy został ujęty po godz. 16 po tym, jak nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, znajdującym się na przejściu. 40-latka za kółkiem peugeota zatrzymali dwaj kierowcy, którzy widzieli zdarzenie. Gdy na miejsce przyjechała policja ustalono, że mężczyzna miał we krwi 3,5 promila alkoholu.

ZOBACZ: Pijani strażacy spowodowali kolizję, wracając z akcji. Wcześniej reanimowali kobietę



Do drugiego zatrzymania doszło wieczorem w miejscowości Horbów-Kolonia. Świadkowie ujęli nietrzeźwego 49-letniego kierowcę, który doprowadził do kolizji z dwiema ciężarówkami. Mężczyzna miał we krwi ponad 3 promile alkoholu.



- O dalszym losie nieodpowiedzialnych kierowców zadecyduje sąd - poinformowała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.