Agencja Reuters powołująca się na palestyński resort zdrowia, poinformowała o incydencie, który miał miejsce na zachodnim brzegu Jordanu. Wojska izraelskie przeprowadziły szturm na miasto Dżanin.

Ostrzał miał nastąpić z kilku kierunków. Wymierzony był w szpitale i siedzibę Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca. Według resortu dwóch Palestyńczyków zginęło, a siedmiu zostało rannych. Stan dwójki rannych osób określa się jako krytyczny.



Mimo incydentu wymiana zakładników nie została wstrzymana.



Dodatkowo Hamas oskarżył Izrael o wstrzymanie przejazdu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Miało być to związane z wypuszczeniem przez Tel Awiw dronów w kierunku południowym. Jednak strona oskarżona zaprzeczyła doniesieniom i po kilku godzinach opóźnienia wrócono do wymiany jeńców.

Wstrzymanie walk między Izraelem a Hamasem. Kolejni zakładnicy odzyskali wolność

W nocy z soboty na niedzielę strona izraelska poinformowała, że wypuściła 39 osób w zamian za 13 zakładników uwolnionych przez Hamas.



Wśród 39 osób znalazło się sześć kobiet i 33 nastolatków. Przewieziono ich autokarem do miasta Bajtunja, gdzie przywitał ich wiwatujący tłum.

Z kolei bojownicy Hamasu wypuścili w sobotę 13 więźniów Izraelskich i czterech obywateli Tajlandii. Późnym wieczorem dotarli oni przez Egipt do Izraela. 12 spośród wszystkich wymienionych trafiło pod opiekę lekarską. Zostali przewiezieni do Centrum Medycznego Chaim Sheba w Ramat Gan na terenie kraju.



Jedna osoba potrzebowała pilnej pomocy medycznej. 21-latkę przetransportowano do centrum medycznego Soroka w Beer Szewie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.