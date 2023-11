Dodatkowe 33% zniżki na przejazd kolejami – dla kogo?

Warto rozpocząć od tego, że promocja kończy się 30 grudnia 2023 roku. Dlaczego właśnie do tego dnia? Przecież stan zagrożenia epidemiologicznego, z którego ona wynika, nie obowiązuje już od lipca.

Szczegóły wyjaśnia na swojej stronie PKP Intercity:

(...)W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33%, mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia)(...).

Z ulgi mogą więc skorzystać osoby, które najpóźniej 30 czerwca tego roku pobrały odpowiednie zaświadczenie, które wydała jedna z następujących instytucji:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

Centrum Krwiodawstwa utworzone przez odpowiedniego ministra.

Na dokumencie muszą znajdować się następujące informacje:

data wydania,

imię i nazwisko dawcy krwi,

PESEL dawcy krwi,

informacja potwierdzona oddanie co najmniej trzech donacji krwi lub jej składników (np. osocza) po COVID-19.

Jeśli w porę wyrobiłeś ten dokument, to są to ostatnie tygodnie, by wykorzystać przysługujący bonus i zaplanować podróż w niższej, atrakcyjnej kwocie! Na szczęście to niejedyny sposób, by krwiodawcy mogli zaoszczędzić.

Z jakich innych ulg w transporcie zbiorowym mogą korzystać krwiodawcy?

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, czyli osoby, które oddały 5 lub 6 litrów krwi (5-kobiety; 6-mężczyźni), mogą korzystać z dodatkowych zniżek w komunikacji publicznej. W zależności od decyzji konkretnych gmin przejazdy mogą być:

darmowe,

objęte 75-procentowym rabatem,

objęte 50-procentową zniżką.

Każdorazowo decyduje o tym organizator transportu publicznego – przeważnie jest to Rada Miasta, Rada Powiatu lub np. spółka, którą zarządza gmina.

W tej chwili z takiego dodatkowego bonusu, który może pozwolić na wygenerowanie niemałych oszczędności, mogą skorzystać mieszkańcy ponad stu miast w całej Polsce.

Wśród przewoźników kolejowych, którzy działają lokalnie, można wymienić:

Koleje Śląskie (bilet sieciowy dobowy miesięczny można kupić za 10 PLN, a dzienny za złotówkę);

POLREGIO (bilet sieciowy dobowy miesięczny w cenie 10 złotych, dzienny za 1 PLN),

Koleje Małopolskie – tutaj również obowiązuje taryfikator 10 PLN za bilet miesięczny i 1 PLN za bilet dobowy dzienny,

Koleje Mazowieckie – kobiety, które oddały 15 litrów krwi i mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi mogą podróżować za darmo.

Każdorazowo warto przeczytać regulamin konkretnego przewoźnika, ponieważ wysokości zniżek mogą różnić się od siebie. Zmiany te są szczególnie widoczne w komunikacji autobusowej na terenach zurbanizowanych, np. w Aglomeracji Śląskiej czy Trójmieście.

red/ Polsatnews.pl