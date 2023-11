Zdaniem papieża Franciszka należy tak edukować mężczyzn, by byli zdolni do utrzymywania "zdrowych relacji" z kobietami, a także szanowali i troszczyli się o nie. W ten sposób odniósł się do wieści o głośnej zbrodni we Włoszech. Mężczyzna zamordował swoją była partnerkę.

Jak stwierdził Franciszek, należy tak edukować mężczyzn, by byli zdolni do utrzymywania zdrowych relacji z kobietami. 0 Istotne jest ich wychowanie, skupione wokół szacunku i troski - dodał podczas spotkania z delegacją dziennikarzy z włoskich tygodników.

Zauważył ponadto, iż "zadaniem mężczyzn jest budowa mostów, a nie wznoszenie murów".

Tragiczna śmierć we Włoszech. Chłopak zamordował byłą partnerkę

Przywódca Kościoła nawiązał do zbrodni popełnianych na kobietach. W ostatnich dniach we Włoszech szczególnie głośno jest o zabójstwie studentki Giulii Cecchettin, której ciało znaleziono w sobotę we Friuli-Wenecji Julijskiej.

Kobieta zaginęła na początku listopada, gdy nie wróciła do domu po spotkaniu z byłym partnerem Filippo Turettą. Po tygodniu okazało się, że nie żyje. Wcześniej prawdopodobnie została brutalnie pobita i wykorzystana seksualnie - znaleziono ją bez ubrań.

W liście do dziennika "Corriere della Sera" siostra zamordowanej - Elena - napisała, że "zbrodnie popełniane na kobietach we Włoszech to efekt "patriarchatu" i "kultury gwałtu". Wyraziła opinię, że "zbrodnia na kobiecie to zbrodnia państwowa", ponieważ - jak zaznaczyła - "państwo nas nie chroni i nie broni".

kg/wka/polsatnews.pl