Krzysztof Górka od 1994 roku prowadzi rodzinną cukiernię w Prudniku na Opolszczyźnie. Przez lata zebrał sporą grupę stałych klientów.

- Nasza mama prowadziła cukierenkę, jeszcze w czasach tych przeszłych i tam już troszeczkę poznaliśmy ten fach cukiernictwa. To trudny biznes, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest drogie, szczególnie prąd. To nas boli najbardziej - przyznał właściciel.

Pod koniec 2022 roku z biznesu wycofał się jeden ze wspólników. Krzysztof Górka zamknął starą działalność i otworzył nową w tym samy miejscu. Na nową firmę musiał przepisać umowy za media: wodę, gaz i prąd.

"W poprzednim miesiącu zapłaciliśmy 12 tysięcy zł za prąd"

- Wszystkie umowy musieliśmy pod tę firmę nową pozałatwiać. Z wodociągami, z gazownią i między innymi też prąd. Tu powstał problem. Nie możemy zmienić umowy ze starej firmy na nową - wytłumaczył właściciel.

I tak od stycznia tego roku, czyli od ośmiu miesięcy płaci za prąd, choć rachunki wystawiane są na starą firmę. A przez to rachunków za prąd nie może rozliczyć jako kosztów prowadzenia działalności.

Krzysztof Górka traci w ten sposób tysiące złotych miesięcznie, bo w takim biznesie jak cukiernictwo prąd to potężna składowa kosztów.

- To jest teraz największe obciążenie nasze. W poprzednim miesiącu zapłaciliśmy 12 tysięcy zł za prąd. I nie można tego wrzucić w koszty, a to jest dla nas niesamowite obciążenie. Przepisywanie liczników w wodociągach odbyło się bardzo prosto, szło się i wskazywało się poprzedni stan licznika. W gazowni to samo, stan licznika i umowę się podpisywało - przekazał właściciel ekipie "Interwencji".

Rzecznik prasowy firmy energetycznej obiecał zająć się sprawą

- A w Tauronie byliśmy już w biurze obsługi klienta w Nysie 10 razy. Jak to trafiało gdzieś do Katowic, to dowiadywaliśmy się, że są tam jakieś braki formalne. Dokumenty wypełniały panie w biurze obsługi klienta - wyjaśnił.

Ekipa "Interwencji" udała się wraz z właścicielem do oddziału firmy Tauron w Nysie. W biurze obsługi klienta zalecono, by napisał reklamację. - Do poniedziałku zostanie rozpatrzona ta reklamacja na pewno, bo jest cała dyrekcja poruszona - zapewniono.

"Interwencja" skontaktowała się z rzecznikiem prasowym firmy Tauron, który obiecał zająć się sprawą. Właściciel cukierni liczy na szybkie załatwienie sprawy. Tak samo jego klienci, którzy nie chcą zamknięcia lokalu.

- Ten problem trwa od drugiego stycznia. Od tego czasu straciliśmy ze 20 tysięcy złotych na pewno - podsumował Krzysztof Górka.

