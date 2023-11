Do zderzenia doszło około godziny 12:00 na Alei Wilanowskiej na wysokości ulicy Rodziny Hiszpański.

- Mamy do czynienia z sześcioma rannymi. Dwiema osobami z autobusu i czterema z bmw. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierujący samochodem osobowym stracił panowanie na łuku drogi. Bok samochodu uderzył centralnie w przód autobusu linii 317 - powiedział Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak.

Z komunikatu zamieszczonego przez policję w mediach społecznościowych wynika, że obrażenia niektórych z osób są ciężkie.

- Dopiero badania lekarzy ustalą, jaki jest stan rannych, ale już samo trafienie do szpitala wskazuje na to, że są to poważne obrażenia. Kierowca autobusu jest trzeźwy, ale cały czas musimy zbadać kierowcę samochodu osobowego. Najprawdopodobniej odbędzie się to przez pobranie krwi - powiedział Sylwester Marczak. Dodał, że stan zdrowia kierowcy bmw uniemożliwił zbadanie go alkomatem.

Wypadek autobusu w Warszawie. Al. Wilanowska zablokowana

Na miejscu pracuje osiem zastępów straży pożarnej, karetki pogotowia i policja. Występują duże utrudnienia w ruchu.

Według informacji polsatnews.pl Aleja Wilanowska od skrzyżowania z Aleją Lotników do ronda Unii Europejskiej jest zablokowana w obu kierunkach. Nieprzejezdna jest także ulica Rodziny Hiszpańskich. Służby wyznaczyły objazdy przez ulice Wołoską, Domaniewską i Modzelewskiego.

- Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin. Na miejscu trwa praca służb - przekazała KSP.

