Mieszkanka powiatu wejherowskiego chciała sprzedać w internecie umywalkę. W tym celu kilka dni temu zamieściła stosowne ogłoszenie na jednym z portali sprzedażowych.

Jej oferta szybko zainteresowała potencjalnego kupca, który zamiast przez portal, na którym widniało ogłoszenie, skontaktował się z nią prywatnie, poprzez znany komunikator internetowy.

- Podczas rozmowy przesłał do sprzedającej link. Kobieta kliknęła w ten link i zalogowała się do swojego konta. Wtedy też zadzwonił do niej nieznany mężczyzna i poinformował, że jest pracownikiem banku, i że ktoś próbuje wypłacić pieniądze z jej konta - poinformowała asp. sztab. Anetta Potrykus z KPP w Wejherowie.

Straciła ponad pół miliona złotych

Jak się okazało, był to oszust, który przekonał kobietę, że aby zabezpieczyć konto, musi mu podać kod autoryzacyjny blik. Kobieta przekazała mu ten kod, a potem kolejne.

Wtedy usłyszała, że pieniądze będą przeniesione z jej konta na konto techniczne. W ten sposób doszło do różnych transakcji i przelewów z jej konta. W efekcie kobieta straciła ponad 500 000 zł!

"Bądźmy czujni, pamiętajmy, żeby nikomu nie przekazywać kodów blik, nie wykonujmy przelewów bankowych do osób, których nie znamy, ani nie przekazujmy przestępcom dostępu do swojego konta bankowego" - apelują policjanci.

