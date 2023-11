Jak wynika z pozwu, Axl Rose, którego pełne imię i nazwisko brzmi William Bruce Rose, dokonał na Sheili Kennedy brutalnej napaści seksualnej w pokoju hotelowym w noc. Ona miała wtedy 26 lat, a muzyk - 27.

Kennedy poznała muzyka w jednym z klubów nocnych w Nowym Jorku w 1989 roku. Rose następnie zaprosił ją do hotelu na imprezę, gdzie goście bawili się przy kokainie i dużej ilości alkoholu.

Według zeznań wynika, że w pewnym momencie opuściła imprezę, ale została zatrzymana przez Axla Rose, który siłą zaciągnął ją do swojego pokoju, a następnie brutalnie zgwałcił.

Lider Guns N'Roses oskarżony o napaść seksualną. Pozew złożyła była modelka

"Rose wykorzystał swoją sławę oraz status celebryty i artysty, aby móc manipulować, kontrolować oraz dokonać brutalnej napaści seksualnej na Sheili Kennedy. W wyniku tej agresji na tle seksualnym Kennedy doznała cierpienia emocjonalnego, fizycznego, finansowego i psychicznego" - napisano w pozwie.

Była modelka utrzymuje, że od czasu tej napaści cierpi na stany lękowe i depresję, a trauma ta miała duży wpływ na jej karierę.

Urodzona w 1962 roku Sheila Kennedy była w 1983 roku jedną z gwiazd amerykańskiego magazynu erotycznego "Penthouse". Jest także aktorką.

To nie był pierwszy raz, gdy Kennedy podzieliła się szczegółami na temat swoich doświadczeń z Rose. Zarzuty te opisała w autobiografii z 2016 roku.

Założony w 1984 roku Guns N'Roses to jeden z najpopularniejszych zespołów w historii rocka. W 2012 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Sam Rose był w przeszłości wielokrotnie oskarżany o przemoc domową i seksualną. Pozew przedstawia "historię nadużyć" muzyka opisując kilka innych zarzutów o przemoc seksualną i domową z ostatnich dziesięcioleci.

Pozew odnosił się do zarzutów nadużyć ze strony byłych partnerek Rose: Erin Everly i Stephanie Seymour. Everly pozwała Rose za znęcanie się, później rozstrzygając roszczenie poza sądem.

