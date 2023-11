- Mamy przed sobą dokument, który jest zły - powiedziała europosłanka PiS Beata Szydło po przyjęciu przez Parlament Europejski propozycji zmian traktatowych UE. - Odbiera on wiele kompetencji państwom i pozbawia je prawa weta - dodała. Polityk zaapelowała do Tuska o przekonanie europosłów z Niemiec i Francji, aby zatrzymali to szaleństwo.