- Myślę, że zrobiliśmy świetny wynik, ale przy tym przegraliśmy wybory. To trzeba jasno powiedzieć - powiedział poseł PiS.

Polityk wskazał, że w ostatnich latach polski rząd mierzył się z wieloma problemami takimi jak pandemia, kryzys migracyjny i wojna w Ukrainie.

- Pomimo wszystkich katastrof, jakie spłynęły na tę część Europy, 7,6 mln osób zagłosowało na nas. To nie jest wielka porażka - powiedział.

- Uważam, że doszło do zużycia władzy. Za dużo arogancji, za mało skromności, po ośmiu latach. Myślę, że po ośmiu latach każdy naród oczekuje, że politycy zachowają więcej skromności, a nie zaczną odfruwać. To małe rzeczy spowodowały, że zabrakło nam dwóch, trzech procent - ocenił polityk.

"Proponowanie nam pięciu komisji to łamanie dobrego obyczaju"

Wcześniej prowadzący "Graffiti" zapytał polityka o możliwy podział komisji w Sejmie. Dopytywał, czy PiS spodziewa się "walki" o komisje.

- Można podjąć walkę wtedy, gdy ma się możliwości walkę wygrać. Za naszych rządów opozycja miała 10 czy jedenastu przewodniczących komisji. W tej chwili brakuje nam około 30 posłów do większości, więc proponowanie nam pięciu czy sześciu komisji jest po prostu złamaniem dobrego obyczaju.

- To kolejna brzydka zagrywka po wyborach marszałków Sejmu i Senatu, gdzie większość opozycyjna, zamiast wprowadzać lepsze standardy psuje - wskazał poseł PiS.

"Daj Boże, żeby koalicja naprawiła swój błąd"

Grzegorz Kępka zapytał o pojawiające się informację, że większość senacka może zgodzić się na kandydaturę Marka Pęka na wicemarszałka Senatu.

- Daj Boże, żeby naprawili swój błąd. Próba narzucania największemu ugrupowaniu tego, kogo może wyznaczać na stanowiska z demokracją nie ma nic wspólnego. To łamanie standardów - ocenił Kacper Płażyński.

- Panie pośle, ale sami nie głosowaliście za wicemarszałkami, z wyjątkiem wicemarszałka Bosaka. Czy to nie jest filozofia Kalego? - zapytał Grzegorz Kępka.

- Ja się wstrzymałem przy głosowaniu, bo stwierdziłem, że skoro oczekujemy poparcia marszałek Elżbiety Witek, to dam szansę większości. Zagłosowałem przeciwko kandydaturze posła Zgorzelskiego, bo skoro PSL nie poparł marszałek Witek, to ja nie będę popierał posła Zgorzelskiego - powiedział poseł PiS.

Wyjaśnił, że w jego ugrupowaniu uznano, że z powodu braku poparcie dla Elżbiety Witek "nie ma sensu brać udziału w tym teatrze".

K. Płażyński: Chodzi o przejeżdżanie nam prętem po kracie

Według Kacpra Płażyńskiego większość parlamentarna dąży do zaostrzania konfliktu z jego ugrupowaniem.

- To jest taktyka opozycji, żeby nam jak najmocniej "przejeżdżać prętem po kracie", żeby pokazywać, że jesteśmy gorszymi reprezentantami narodu. To jest niesmaczne - powiedział polityk.

WIDEO: Kacper Płażyński w "Graffiti"

D. Tusk realizuje interesy niemieckie

Prowadzący zapytał, czy poseł zgadza się ze słowami, że "partia Donalda Tuska to partia Niemiecka".

- Nie podpisałbym się pod takimi słowami. Powiedziałbym, że partia Donalda Tuska i sam Donald Tusk realizują interesy Niemiec - odpowiedział.

Dodał, że projekty realizowane przez dotychczasowy rząd takiej jak CPK, port kontenerowy w Świnoujściu i energetyka jądrowa są sprzeczne z interesami Niemiec.

- Te kwestie w umowie koalicyjnej się nie znalazły, ale słyszałem Donalda Tuska mówiącego, że trzeba rozważyć inną lokalizację dla elektrowni jądrowej - powiedział.

K. Płażyński: In vitro jest drogie, ale każde dziecko to dar

Polityk został zapytany o poglądy na refundacje procedury in vitro.

- Mam co do tego mieszane uczucia. Wiem, że wpłynął w tym zakresie projekt obywatelski. Nie widziałem go, więc się do niego nie odniosę. Wiem też, że jednym z pomysłów premiera Morawieckiego w ramach "Dekalogu polskich spraw" jest wspieranie rodzin starających się o dzieci - powiedział w programie "Graffiti" Kacper Płażyński.

- Trzeba zwrócić uwagę, że procedura in vitro jest bardzo kosztowna, ale demografia się obniża, a każde dziecko to dar, z którego trzeba się cieszyć - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk dodał, że o dzietności decydują też warunki kulturowe. Jak przykład podał państwa Europy Zachodniej, gdzie większość dzieci przychodzi na świat w rodzinach imigranckich.

