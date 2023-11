- Nie zadzwonił - stwierdził Stanisław Tyszka, pytany czy Mateusz Morawiecki, poszukujący sejmowej większości, kontaktował się z politykami Konfederacji. Jednocześnie polityk zwrócił uwagę na projekty ugrupowania. - Podwyższymy kwotę wolną od podatku, wprowadźmy dobrowolny ZUS. Już takie projekty Konfederacja w tej kadencji Sejmu złożyła - mówił poseł.

- Złożyła te projekty z błędami - zauważył Marcin Fijołek.

- Przy okazji chciałem podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach publicznych. Jestem za pełną transparencją. Jestem zachwycony, że dyskutujemy o pomysłach Konfederacji - odparł Tyszka.

- Złożyliśmy projekt kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych, łącząc to z naszym pomysłem 12-krotności pensji minimalnej. To jest pomysł, który w kampanii podchwycił od nas Donald Tusk, prawdopodobnie przyszły premier Polski. Więc mówimy: sprawdzam - wskazał polityk.

Tyszka o premierze: Zdradził polskie interesy

Dziennikarz dopytywał, czy biorąc pod uwagę postulaty Konfederacji, na pewno nie ma żadnych rozmów z Mateuszem Morawieckim. - Jak moglibyśmy rozmawiać z człowiekiem, który zdradzał polskie interesy w relacjach z Unią Europejską? To premier Morawiecki nie zawetował Fit for 55. To oni, to PiS ogranicza nam możliwość korzystania z samochodów. To oni zgodzili się pośrednio, że od 2035 roku nie będzie można kupować nowych samochodów spalinowych - odparł Tyszka.

- To oni zobowiązali się po cichu, bez zgody obywateli, żeby od przyszłego roku każdy polski obywatel musiał zapłacić nowy podatek od samochodu paliwowego - argumentował.

Tyszka o zmianach w TK: To będzie grzech pierworodny nowych rządów

Marcin Fijołek zapytał również o koncepcję, którą na antenie Polsat News zasugerował Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Mówił o prawdopodobnych uchwałach odwołujących tzw. sędziów dublerów z Trybunału Konstytucyjnego.

- PiS łamał prawo, łamał konstytucję. Natomiast nie można przywracać praworządności w sposób niepraworządny, nielegalny. Nie można uchwałami Sejmu wzruszać decyzji innych organów władzy. Albo szanujemy trójpodział władzy, a o to, wydaje się, nowa koalicja, która ma rządzić, walczyła przez lata, albo to będzie grzech pierworodny nowych rządów - wskazał.

- Pamiętam, co było osiem lat temu. To Platforma pod koniec swoich rządów powołała w sposób niewłaściwy nowych sędziów. Mówiłem od początku tak: nie podobało mi się to, co zrobiła Platforma i przestrzegam PiS przed tym, żeby szedł tą samą drogą. PiS wielokrotnie, niestety, łamał prawo. Teraz apeluję do nowej koalicji: nie idźcie tą drogą - mówił dalej.

Dziennikarz dopytywał o pomysł Konfederacji na rozwiązanie problemu. - Jest pomysł, tylko wymaga pewnie wyższej kultury politycznej. Tzn. reset konstytucyjny, zmienić konstytucję i wybrać Trybunał Konstytucyjny większością kwalifikowaną spośród wybitnych specjalistów, którzy byliby akceptowani ponad podziałami - powiedział Stanisław Tyszka.

