Ocieplenie, które można było odczuć w niemal całej Polsce zachodniej i południowej, nie zostanie z nami długo. Rozbudowujący się nad Rosją klin wyżowy ściągnie do kraju powietrze pochodzenia arktycznego. Ile potrwa ochłodzenie? Co jeszcze wydarzy się w pogodzie we wtorek?

Jaka pogoda we wtorek, 21.11.23 rano?

Na południowym zachodzie będzie jeszcze dosyć ciepło. W pasie ciągnącym się od województwa dolnośląskiego, przez opolskie, aż po Górny Śląsk i Małopolskę słupki rtęci pokażą nawet 6-7 stopni powyżej zera. Co warto podkreślić, w pasie południowym nie odpoczniemy od deszczu, chociaż front, który przyniósł opady, będzie powoli się wypełniał.

Zupełnie inne warunki pogodowe na północ od linii Szczecin - Poznań - Łódź - Kielce - Lublin. Wszędzie tam słupki rtęci będą wskazywać wartości ujemne. Im dalej na północ, tym będzie chłodniej. Najzimniejszym regionem Polski będzie Podlasie: tam -3 stopnie Celsjusza. Nieznacznie cieplej (-2°C) będzie nawet w Tatrach. Uwaga, warunki na drogach mogą być trudne! IMGW ostrzega przed możliwością występowania oblodzeń na tym obszarze:

Fot. za: IMGW

Od samego świtu nad północną częścią Polski nie spodziewamy się opadów deszczu, chociaż może nieco poprószyć na Mazowszu i Podlasiu. Opady nie będą jednak zbyt duże, choć za sprawą ujemnych wskazań na termometrach, spodziewamy się utrzymania pokrywy śnieżnej. Będzie to raczej pochmurny poranek, słońce może zameldować się na chwilę tylko na Pomorzu oraz północnych krańcach Warmii i Mazur.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Jaka pogoda we wtorek, 21.11.23 w południe?

Z godziny na godzinę chłód będzie wlewał się nad Polskę. Spodziewamy się, że dodatnie wskazania na termometrach utrzymają się tylko:

na Dolnym Śląsku,

na Opolszczyźnie,

na Górnym Śląsku (zwłaszcza w centralnej i południowej części województwa, z wyłączeniem terenów górskich),

w Małopolsce (poza terenami podgórskimi),

w północnej części Podkarpacia.

W szczycie na termometrach zobaczymy 6-7 stopni na plusie. W Polsce centralnej od -1 do 0°C, a na północy nawet -3 kreski.

fot za: WXCHARTS

Z godziny na godzinę opady będą zanikać, chociaż w godzinach popołudniowych może nieco mocniej poprószyć na pograniczu Mazowsza, ziemi łódzkiej i Lubelszczyzny. Im dalej na północ, tym większe szanse na rozpogodzenia. Na południu opady deszczu będą stopniowo zanikać.



Biomet nad większością kraju będzie niekorzystny, nieco lepsze warunki na północy, czyli w tej części Polski, która będą już pod wpływem chłodnego powietrza, jakie "zaciągnie" wyż znad Rosji:

fot za: TwojaPogoda

Jaka pogoda we wtorek, 21.11.23 wieczorem?

Po zachodzie słońca ujemne temperatury zdominują już praktycznie cały kraj. Dodatnie wskazania na termometrach utrzymają się tylko na Górnym Śląsku i w południowej Małopolsce: można tam liczyć na 2-3 kreski na plusie, jednak szybko będzie się ochładzać.



W pozostałych częściach kraju mroźno. Na Podlasiu i Mazowszu temperatura spadnie nawet do pięciu kresek na minusie. W pasie południowym zanikające opady deszczu mogą przechodzić w śnieg, jednak w tej chwili niezwykle trudno oszacować, gdzie może spaść najwięcej białego puchu. Różne modele prognozują tutaj zupełnie różne scenariusze.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

Wszędzie tam, gdzie umocni się już wyż znad Rosji, zapanuje niemal bezchmurna pogoda. Stworzy to świetne warunki m.in. do obserwacji astronomicznych na północ od linii Gorzów Wielkopolski – Poznań – Warszawa – Biała Podlaska. Księżyc powoli zbliża się do pierwszej kwadry, a to zawsze wdzięczny obiekt do obserwacji zwłaszcza dla początkujących astromaniaków.



W nocy wyż z północy umocni się i finalnie zdominuje całą Polskę, a nawet dotrze nad Czechy i Słowację. Środowy poranek będzie więc bardzo chłodny – warto o tym pamiętać. O szczegółach poinformujemy w jutrzejszym newsie!

WIDEO: Rok od tragedii w Przewodowie. Patrioty wracają do Niemiec Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red./ Polsatnews.pl