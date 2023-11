Po przeliczeniu 98 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Argentynie Javier Milei zdobył 55,8 proc. poparcia. Jego konkurent, dotychczasowy minister gospodarki, Sergio Massa - 44,2 proc.

Nowy prezydent Argentyny zapowiada "historyczne zmiany"

- To historyczna noc dla naszego kraju, początek końca dekadencji - powiedział w niedzielę wieczorem Milei, obiecując, że "Argentyna powróci na drogę, z której nigdy nie powinna schodzić".

Zapowiedział dokonanie w szybkim tempie "historycznych zmian" w kraju, który "przeżywa najcięższy kryzys w swej historii".

Prezydent-elekt ostrzegł rodaków, że "zmiany, których potrzebuje Argentyna, będą drastyczne, ponieważ nie ma czasu na ich stopniowanie, ani łagodzenie". Zapewnił jednak, że "bez oglądania się na to skąd pochodzą i co dotąd robili, powitamy wszystkich tych, którzy chcą przystąpić do budowy nowej Argentyny".

Zwycięzca wyborów prezydenckich wyraził na koniec przekonanie, że "Argentyna, kierując się ideami wolnościowymi, powróci wreszcie do grona światowych potęg". - Dziś rozpoczyna się jej przebudowa - zaznaczył.

"Najbardziej zacięta kampania w historii"

W pierwszych komentarzach latynoamerykańskie media określają kampanię wyborczą jako "najbardziej zaciętą w historii Argentyny".

Zwycięstwo Mileia, 53-letniego ekonomisty i byłego eksperta telewizyjnego, przełamało hegemonię dwóch głównych sił politycznych na lewicy i prawicy.

- Wybory oznaczają głębokie załamanie w systemie reprezentacji politycznej w Argentynie - powiedział przed głosowaniem Julio Burdman, dyrektor firmy doradczej Observatorio Eternal.

Milei jest stanowczo przeciwny aborcji, opowiada się za luźniejszymi przepisami dotyczącymi broni i krytykuje argentyńskiego papieża Franciszka.