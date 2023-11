Od piątku obywatele mogą zastrzec swój numer PESEL. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podczas czwartkowej konferencji przedstawiał szczegóły nowego rozwiązania.

Polityk PiS przed wystąpieniem został poproszony przez dźwiękowca Polsatu News Andrzeja Bandyrę o próbę mikrofonu. Cieszyński, po dopytaniu o to, na jaki temat ma mówić, usłyszał: - Jak się dorobić i nie robić.



- Proszę pana, trochę robiłem i dorobiłem się bólu pleców. Czy o to panu chodziło? - odpowiedział minister.

ZOBACZ: SMS-y nawołujące do głosowania na PiS. Minister cyfryzacji wyjaśnia

Po zakończeniu konferencji dźwiękowiec wrócił do tematu. Przyznał, że nie rozpoznał ministra cyfryzacji. Cieszyński ubrany był w nieformalny strój. - Przepraszam, myślałem, że jest pan technikiem - powiedział Andrzej Bandyra.

- Bardzo mi miło. Ja się bardzo cieszę. Jest tak, że zapotrzebowanie na pracę techników jest zawsze, a na pracę ministrów są wąskie okienka, więc lepiej długofalowo być technikiem niż ministrem - odpowiedział mu Janusz Cieszyński.

Janusz Cieszyński spotkał się z dźwiękowcem

Sytuacja, która wywołała rozbawienie uczestników konferencji, ma swój ciąg dalszy. W piątek Andrzeja Bandyrę zaproszono do Ministerstwa Cyfryzacji na spotkanie z Januszem Cieszyńskim.

- Pożartowaliśmy z ministrem na temat wczorajszego dnia. Powiedział, że bardzo dużo osób to oglądało i przyjmowało w ciepły sposób - zdradził dźwiękowiec w rozmowie z polsatnews.pl.

WIDEO: Fragment konferencji Janusza Cieszyńskiego

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To był bardzo zabiegany dzień. Pobiegłem po tyczkę do mikrofonu, w tym czasie konferencja już prawie się zaczynała. Myślałem, że do mikrofonów podszedł ktoś, kto chce coś powiedzieć i sprawdzić dźwięk - wyjaśniał czwartkową pomyłkę.

Zdjęciem ze spotkania podzielił się w mediach społecznościowych minister cyfryzacji.

- Pan minister wręczył mi podarki, m.in. koszulkę technika. Był bardzo rozbawiony całą sytuacją. W polityce wszyscy skaczą sobie do gardła, a tu nagle taka porcja radości - podsumował dźwiękowiec.