W ostatnich dniach ludzie w całej Polsce zaczęli dostawać wiadomości SMS zachęcające ich do głosowania w wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. Do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek, który przekazał, że partia nie ma z tym nic wspólnego. "Stop manipulacji" - napisał. Głos zabrał również minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który stwierdził, że są to "ataki dezinformacyjne".