Pan Sylwester ze wsi Rydzyn Szlachecki na Mazowszu prowadzi duże gospodarstwo rolne. Rok temu mężczyzna chciał kupić zapas paliwa do maszyn.

- Jestem producentem trzody chlewnej. Hodowla przekracza 1000 sztuk. Używam maszyn i dlatego jest potrzebne paliwo napędowe. To było w listopadzie. Zamówiłem paliwo tak gdzieś około 25 listopada 2022 roku. Olej napędowy - 5 albo 6 tys. litrów za 42 tys. zł. Taka ilość wystarczała na rok. Paliwo zamówiliśmy we dwóch i ja nie dostałem tego paliwa - opowiada reporterowi "Interwencji" Sylwester Konczewski.

- Dwa lata wcześniej braliśmy od firmy, w 2020 i w 2021 roku. Nie było nigdy problemów. Zapłaciliśmy, przywieźli, wystawili fakturę. Oni mieli teraz najlepszą ofertę. Za pierwszym razem najpierw przywieźli paliwo, a później zapłaciliśmy - dodaje syn rolnika Łukasz Konczewski.

A to wypadek, a to śnieżyca. Zamówili paliwo, które nigdy nie dotarło

Pan Sylwester zamówił zapas paliwa na cały rok. Opłacił fakturę proforma - w sumie prawie 42 tys. zł. Paliwo miało zostać mu dostarczone w ciągu dwóch tygodni, lecz tak się nie stało. Właścicielka hurtowni paliw wielokrotnie miała przekładać terminy dostawy pod przeróżnymi pretekstami.

- A to że paliwo jedzie, albo ma wypadek, albo śnieżyca. Zawsze coś się działo. Przysłała mi zdjęcie, że śnieżyca jest, a śnieżycy nie było. Nigdzie śniegu nie było w Polsce w tym okresie. No to jak można wysłać zdjęcie ze śniegiem po pas? - dziwi się pan Sylwester.

- Zaczęła wysyłać, że a to samochód się zepsuł, a to wypadek mieli. A to właśnie śnieżyca. No i cały czas coś im było. Tłumaczyła zwłokę też swoją sytuacją rodzinną, że ma chorego tatę w szpitalu. I tak cały czas aż do tej pory - dodaje Łukasz Konczewski.

Cierpliwość pana Sylwestra skończyła się w styczniu tego roku. Mężczyzna zdecydował się wówczas o wszystkim powiadomić policję.

- Policjant z nią rozmawiał, by te pieniążki odzyskać. Część oddała, o resztę policja oddała sprawę do komornika i umorzyli sprawę - mówi pan Sylwester.

Prokuratura przyglądała się sprawie. Dochodzenie zawieszono

Redakcja "Interwencji" próbowała odszukać Annę P. - właścicielkę hurtowni paliw, ale biuro firmy jest zamknięte, a wszystkie numery telefonów nieaktywne. Pan Sylwester nie jest jedynym pokrzywdzonym.

- Jak przychodziły dokumenty od komorników, doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy tylko my poszkodowani. Jest ich około 50. Firma brała zaliczki, ludzie wpłacali, a paliwa nigdy nie dostarczono - mówią rolnicy.

Działalnością ostrołęckiej hurtowni paliw zainteresowała się również prokuratura.

"Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadziła postępowanie (…) które w dniu 29 września 2023 roku zostało zakończone wydaniem postanowienia o zawieszeniu dochodzenia" - informuje Anna Drewnowska z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.

