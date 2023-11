Lokatorzy starego, drewnianego baraku w Gdańsku są rozgoryczeni. Mieszkają tu nawet ponad czterdzieści lat i walczą z wieloma przeciwnościami losu. Teraz jednak najbardziej obawiają się nadchodzącej zimy i braku ogrzewania w budynku.

"Myjemy się w miseczce"

- Jest fatalnie, bo nie grzeją. Myjemy się w miseczce, ochlapujemy się, bo to nie jest mycie. Wszystko przez to, że nie ma ciepłej wody. Żyję na 33 metrach, a miesięcznie płacę 1220 zł - opowiada reporterce "Interwencji" jedna z mieszkanek.

- Ze wszystkim razem, śmieci, woda, płacę 1800 złotych. Nie są to tanie mieszkania - dodaje kolejna. - Mam trzynaście stopni w domu, podgrzewam dopiero wieczorem, bo kto za mnie zapłaci później rachunek za prąd - zauważa kolejna.

Za remonty odpowiadali mieszkańcy

Większość lokatorów baraku to byli pracownicy zakładu naprawczego taboru kolejowego. Dostali zakładowe mieszkania i sami je remontowali.

- Wstawiłem swoje okna, cały dach zrobiłem na swój koszt, pokryłem papą. Cały remont zrobiłem: łazienkę, kanalizację, wodę, wszystko - przyznaje jeden z lokatorów.

ZOBACZ: "Interwencja". Przez ich teren poprowadzono drogę. Nikt nie zapłacił

- Dostaliśmy jedną wielką salę, żeby z tego zrobić mieszkanie. I te mieszkania każdy sobie zrobił, ale potem nie było chętnego do malowania, sami sobie z lokatorami malowaliśmy korytarz. Jak został pomalowany, tak do tej pory taki jest - opowiada mieszkanka.

- Rano wstaję o 3:15 do pracy, bo chodzę do stoczni, to myszy, szczury latają, wstyd! A płacę 1300 zł za 36 metrów. W jednym miejscu łazienka, w drugim WC. 1300 złotych za 36 metrów - dodaje inna.

Czynsz rośnie, mieszkania niszczeją

Lokatorzy nie mogą wykupić mieszkań. Czynsze są podwyższane co roku, a kompleksowych remontów brak.

- W 2019 roku wprowadzono w Gdańsku zakaz wykupu mieszkań przez mieszkańców. Skoro miasto nie pozwala wykupić, to powinno zadbać o to, a nie zmieniło się tu zupełnie nic. Pieniądze z czynszów idą do jednego worka, do Gdańskich Nieruchomości. Tam się rozpływają. Powinny zostać przeznaczone na remonty, ale tak nie jest - zauważa Przemysław Majewski, radny miasta Gdańska.

Trudne warunki mieszkaniowe to jedno. Kilka tygodni temu okazało się, że w baraku przestał też działać piec. Kotłownia jest zamknięta, a ludzie nie mają ogrzewania i ciepłej wody.

ZOBACZ: "Interwencja": Wybudowali dom, ale się nie wprowadzą. Od czterech lat czekają na wodę

- Dali nam po grzejniku i myśleli, że to sprawę załatwia, a tak nie jest. Ze mną mieszka wnuczka niepełnosprawna, to oddałam ją do mojej mamy, bo była wiecznie chora - mówi lokatorka baraku.

- Ci ludzie już trzy tygodnie temu mówili, że piec nie działa i przez dwa tygodnie nic się nie zmieniło. Tydzień temu przyjechałem i tego samego dnia ze strony jednostki miejskiej, która jest za to odpowiedzialna, pada informacja, że w ciągu kilku dni piec będzie naprawiony. Mija tydzień, piec dalej nie działa - opowiada Przemysław Majewski, radny Gdańska.

Mieszkańcy boją się spać w budynku

- Przyjechali, powiedzieli, że piec jest popsuty i się go nie naprawi. Trzeba wymienić na nowy, ale nie mają pieniędzy. Były letnie miesiące, kiedy jest czas na remont, na sprawdzanie, na wymianę - powiedziała "Interwencji" jedna z mieszkanek.

Materiał wideo "Interwencji" można obejrzeć TUTAJ.

Lokatorzy są bezradni, dlatego postanowili poprosić o pomoc ekipę, która interweniowała w Gdańskich Nieruchomościach. W odpowiedzi mailowej otrzymali zapewnienie o szybkim rozwiązaniu problemów.

ZOBACZ: "Interwencja": Do mieszkania po drabinie. Kuriozum na Pomorzu

"W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na naprawę kotłowni gazowej wraz ze stacją demineralizacji wody, co spowoduje przywrócenie ciepłej wody oraz ogrzewania w budynku. W najbliższym czasie wykonamy przegląd roczny budynku. Dopiero wtedy będziemy mogli określić kolejne plany remontowe" - napisała Joanna Rolska, referent ds. komunikacji Gdańskich Nieruchomości.

- Pragniemy godnych warunków do mieszkania, ciepła woda przede wszystkim i ciepło, żeby nam się nie stała żadna krzywda, żadna tragedia. Bo tu grozi pożarem, zawaleniem, my się boimy tu spać - alarmuje lokatorka.

WIDEO: Ryszard Petru w "Graffiti" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Żanetta Kołodziejczyk-Tymochowicz/"Interwencja"