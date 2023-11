Osoby, którym wydawało się, że piątek był brzydkim, trudnym pod względem pogodowym dniem, nie będą zachwycone. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w sobotę, 18 listopada, będzie jeszcze gorsza. Zobacz, co przyniesie pierwszy dzień weekendu.

W sobotę rano będzie zimno. Krótko po wschodzie słońca słupki rtęci pokażą trzy st. C tylko na zachodzie i południowym zachodzie.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Mróz lub temperatury zbliżone do zera stopni zdominują aurę nad:

województwem śląskim (zwłaszcza nad ziemią częstochowską i jej okolicami),

Wielkopolską,

Pojezierzem Pomorskim,

Pomorzem Gdańskim,

ziemią łódzką,

Mazowszem,

województwem świętokrzyskim,

Lubelszczyzną,

Warmią i Mazurami,

Podlasiem,

Podkarpaciem.

Można więc stwierdzić, że chłód zdominuje zdecydowaną większość Polski. Najzimniej na Suwalszczyźnie i w Tatrach – termometry mogą pokazać minus cztery st. C. Niestety, ale w parze z chłodem powędrują też opady. A te mogą bardzo płynnie przechodzić z deszczu w śnieg – miejscami intensywny.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km)

Nad zdecydowaną większością terytorium Polski będzie też pochmurno. Szanse na niewielkie rozpogodzenia tylko na Warmii i Mazurach. W godzinach przedpołudniowych także na Pomorzu Gdańskim.



Uwaga! IMGW prognozuje możliwość wystąpienia bardzo trudnych warunków pogodowych. Spodziewamy się:

intensywnych opadów śniegu,

opadów marznących,

oblodzenia na drogach.

Zachęcamy, by śledzić raporty o ostrzeżeniach pogodowych na bieżąco, na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

fot. za: IMGW

Jaka pogoda w sobotę, 18.11.23 w południe?

Będzie to bardzo chłodny dzień. Nawet w szczycie, wczesnym popołudniem, nad zdecydowaną większością Polski będą dominować temperatury ujemne. Około 1-2 stopni na plusie spodziewamy się od Pomorza, przez Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk. Najcieplej, do 5 kresek powyżej zera, na ziemi lubuskiej.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 4 km), opracowanie własne



W kolejnych godzinach opady śniegu przesuną się nad południową część Polski. Mocniej może poprószyć zwłaszcza w Bieszczadach oraz na Górnym Śląsku. Prognozujemy, że sporo śniegu może spaść zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim oraz w okolicach Bramy Morawskiej (powiat wodzisławski, raciborski, rybnicki).

fot. za: WXCHARTS

Późnym popołudniem śnieg będzie stopniowo zanikać, a nad większością kraju rozpogodzi się. Największe szanse na jesienne, wolne od chmur niebo, mają mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur oraz Wielkopolski.

Jaka pogoda w sobotę, 18.11.23 wieczorem?

Późnym wieczorem, zapewne po 21, opady śniegu zanikną nad niemal całym krajem. Będzie to zimny wieczór. W Tatrach oraz w pobliskich pasmach górskich wskazania termometrów mogą zbliżyć się nawet do -6 st. C. W innych częściach Polski termika będzie wahać się od -1 do dwóch kresek.

fot. za: WXCHARTS

Wszystko wskazuje na to, że chłód utrzyma się nad Polską także i w niedzielę. Lokalne ocieplenia możliwe tylko na krańcach zachodnich. Będą one stanowiły prolog dla cieplejszej masy powietrza, która dotrze nad Polskę już niebawem.

