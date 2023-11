W Polsce co roku przed planowanym terminem porodu, rodzi się 20 tys. dzieci. Wcześniaki mogą mieć problem ze słuchem, wzrokiem czy układem pokarmowym. Dzięki współczesnej medycynie lekarze są w stanie zrobić wiele, by dziecko było zdrowe i sprawne. Jednak przedwczesne narodziny zawsze wiążą się ze strachem i niepewnością, szczególnie dla rodziców. 17 listopada jest Światowym Dniem Wcześniaka.

- Te dzieci przychodzą na świat wcześniej, ponieważ mają do zaoferowania więcej światu - mówiła na antenie Polsat News Magdalena Stus, mama Zosi, która urodziła się w październiku, 11 tygodni przed planowanym terminem zakończenia ciąży.

Dziewczynka miała zaledwie 42 cm i trafiła do inkubatora. Teraz rodzice noworodka odliczają dni do opuszczenia szpitala, jednak powrót do domu, nie oznacza zakończenia walki o zdrowie dziewczynki. Z uwagi na wcześniejsze pojawienie się na świecie jest ona bardziej narażona na czynniki chorobotwórcze. Jako wcześniak może mieć także liczne problemy zdrowotne, w szczególności ze słuchem czy wzrokiem.

Światowy Dzień Wcześniaka

Strach o przyszłość doskonale znają rodzice dzieci urodzonych między 22. a 37. tygodniem, czyli wcześniaków. Jacek Werner mógł pierwszy raz wziąć na ręce swoje dzieci dopiero po trzech tygodniach od narodzin. - W tych gąszczu kabli je odwiedzaliśmy, w inkubatorach. Nie można ich było nawet dotknąć - mówił w rozmowie z reporterem Piotrem Kuśmierzakiem.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek w Wymysłowie pod Warszawą. Nie żyje dziecko

Dziś może świętować wraz z innymi rodzicami wcześniaków, z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Wcześniaka. W ramach święta, rodzice, maluchy, a także specjaliści spotkali się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.

Czy da się przygotować na narodziny wcześniaka?

Na narodziny wcześniaka nie da się przygotować. - Często jest to zdarzenie losowe, nagłe. Żadna kobieta nie jest przygotowana do wcześniejszego porodu - tłumaczyła dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec kierownik oddziału noworodkowego w lubelskim szpitalu.

Dzieci mogą przyjść na świat wcześniej z wielu różnych powodów. Może to być wynik stresu, infekcji czy zagrożenia życia matki. W 2022 roku w Polsce urodziło się 22 510 wcześniaków. Jednocześnie było to 7,35 proc. wszystkich urodzeń.

ZOBACZ: Dwie kobiety nosiły dziecko w ciąży. Pierwsza taki przypadek w Europie

Przedwczesne przyjście na świat często wiąże się z niedokładnie rozwiniętymi narządami i zmysłami. Niedojrzały słuch, płuca, przewód pokarmowy, układ ruchu czy problemy ze wzrokiem to tylko niektóre z możliwych problemów zdrowotnych, z jakimi muszą mierzyć się rodzice wcześniaków.

Fundacja Polsat wspiera wcześniaki i noworodki

Fundacja Polsat od lat pomaga oddziałom neonatologicznym i ich podopiecznym. Jednym z nich jest 9-letni Olek, który urodził się w 30. tygodniu ciąży. Rodzice po porodzie usłyszeli, że mają przyjechać, żeby pożegnać się z dzieckiem. Po latach walki o przyszłość dziecka, w tym kosztownych rehabilitacji, chłopiec żyje i ma się dobrze, jednak to nie koniec.

- On już do końca życia będzie musiał być pod kontrolą lekarzy - wyjaśnia mama chłopca.

Postęp medycyny odgrywa znaczną rolę w przypadku wcześniaków, jednak swoją zasługę mają tu także rodzice. - Głaskanie i mówienie do tego dziecka, daje mu siłę do dalszej walki - podkreśliła Agnieszka Jamroż, która jest doradczynią laktacyjną.